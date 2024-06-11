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11 июня, 00:13

"Важнее масочек и сывороток": Эксперт раскрыла главный секрет в очищении кожи

Эксперт Мирзабекова: В уходе за кожей очищение важнее масочек и сывороток

Красивой женщину делают не только кремы, но и внутреннее ощущение. Об этом RuNews24 сообщила эксперт Гульнара Мирзабекова.

"Не открою истины, если скажу, что быть красивой — это в первую очередь чувствовать себя красивой внутри. Всё начинается с любви к себе. Если женщина любит себя, у неё появляется искра в глазах, блеск, и без этого не добиться успеха", — пояснила Мирзабекова.

А вот что касается бьюти-секретов, эксперт посоветовала регулярно очищать кожу лица и тела, принимать душ утром и вечером и обязательно умывать лицо, но делать это не горячей водой. Очищение эксперт назвала даже важнее масочек и сывороток. Умываться следует утром и вечером, а при нанесении макияжа — добавить ещё одну подобную процедуру.

Дерматолог Абрамова: Даже в отпуске коже нужно трёхэтапное очищение
Дерматолог Абрамова: Даже в отпуске коже нужно трёхэтапное очищение

Ранее косметолог рассказала, что среди главных ошибок при очищении кожи — использование агрессивных средств и недостаточное увлажнение кожи. Очень важно делать эту процедуру утром и вечером с применением очищающего средства, а не только водой. Для этого подойдут неагрессивные гели или пенки.

Обложка ©

Unsplash / Elisa Photography

Анатолий Симоненко
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