"Важнее масочек и сывороток": Эксперт раскрыла главный секрет в очищении кожи

Красивой женщину делают не только кремы, но и внутреннее ощущение. Об этом RuNews24 сообщила эксперт Гульнара Мирзабекова.

А вот что касается бьюти-секретов, эксперт посоветовала регулярно очищать кожу лица и тела, принимать душ утром и вечером и обязательно умывать лицо, но делать это не горячей водой. Очищение эксперт назвала даже важнее масочек и сывороток. Умываться следует утром и вечером, а при нанесении макияжа — добавить ещё одну подобную процедуру.