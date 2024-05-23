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Дерматолог собрала "стратегическую" косметичку для отпуска

Дерматолог Абрамова: Даже в отпуске коже нужно трёхэтапное очищение

23 мая, 13:22
Дерматолог собрала "стратегическую" косметичку для отпуска. Обложка © Freepik.com

Дерматолог собрала "стратегическую" косметичку для отпуска. Обложка © Freepik.com

Близится пора отпусков, и многие задумываются, какие наряды взять с собой в поездку. Однако к отдыху нужно подготовить ещё и косметичку. Вместе с врачом дерматологом – косметологом Ксенией Абрамовой Life.ru собрал стратегический бьюти-минимум, чтобы гарантировать коже максимум комфорта.

Не важно с чего начинается ваше путешествие, самолёт, поезд или многочасовая поездка в салоне автобуса или автомобиля — рекомендую отправляться в дорогу с минимум макияжа. Любая тяжёлая "база" в виде макияжа вкупе с сухим воздухом создадут самые благоприятные факторы для появления на коже воспалений. Добавят стресса раздражённой коже лица прикосновения пальцев. Поэтому первый маст-хэв в тревел-косметичке — антибактериальный гель для рук. А так как в основе своей они содержат спирт, рекомендую вместе с санитайзером держать крем для рук.

Ксения Абрамова

Врач дерматолог – косметолог

Не важно с чего начинается ваше путешествие, самолёт, поезд или многочасовая поездка в салоне автобуса или автомобиля — рекомендую отправляться в дорогу с минимум макияжа. Любая тяжёлая "база" в виде макияжа вкупе с сухим воздухом создадут самые благоприятные факторы для появления на коже воспалений. Добавят стресса раздражённой коже лица прикосновения пальцев. Поэтому первый маст-хэв в тревел-косметичке — антибактериальный гель для рук. А так как в основе своей они содержат спирт, рекомендую вместе с санитайзером держать крем для рук.
Не важно с чего начинается ваше путешествие, самолёт, поезд или многочасовая поездка в салоне автобуса или автомобиля — рекомендую отправляться в дорогу с минимум макияжа. Любая тяжёлая "база" в виде макияжа вкупе с сухим воздухом создадут самые благоприятные факторы для появления на коже воспалений. Добавят стресса раздражённой коже лица прикосновения пальцев. Поэтому первый маст-хэв в тревел-косметичке — антибактериальный гель для рук. А так как в основе своей они содержат спирт, рекомендую вместе с санитайзером держать крем для рук.

Чтобы косметичка была компактной, выбирайте косметику в тревел-формате. Если поездка недолгая, то с собой можно прихватить даже пробники. Вместо мицеллярной воды можно использовать салфетки для снятия макияжа. Для дополнительного питания и увлажнения может подойти ампульный уход, тканевые маски. В компактный зип-пакет положите ватные диски и ватные палочки. А еще с собой можно взять средства, которые у вас скоро заканчиваются: на отдыхе их можно вымазать до конца и упаковку отдать на переработку, советует Абрамова.

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Что же должно быть в отпускной косметичке? Независимо от типа кожи, базовая рекомендация на отдыхеэто соблюдение этапов ухода:

  • очищение с помощью подходящего средства;
  • тонизация;
  • увлажнение;
  • SPF (лучше выбирать водостойкие продукты).

Для всех типов кожи в отпуске обязательны процедуры, которые позволят минимизировать агрессивное воздействие ультрафиолета. Основные принципы состоят из двух- или трёхэтапного очищения: пена или гель для умывания, тонизация, очищающие маски. После чего можно добавить питание и увлажнение с обязательной антиоксидантной защитой, а затем средства с SPF, отмечает дерматолог.

Жирной коже потребуется косметичка чуть побольше. Ведь такая кожа чаще всего бывает сухой (уровень гидратации никак не связан с повышенной жирностью), склонной к образованию воспалений, закрытых комедонов и участков расширенных пор. На протяжении всего путешествия обладателям жирной кожи пригодится:

  • очищающий гель для кожи склонной к жирности;
  • очищающая маска с (противовоспалительной и антибактериальной функцией, контролем над выработкой себума и абсорбцией излишков кожного сала);
  • тоник с регенерирующим действием;
  • хороший увлажняющий крем и сыворотка для утреннего использования;
  • SPF 45/50 который будет с системой жироулавливающей ловушки;
  • питательная / восстанавливающая маска;
  • сыворотка с содержанием небольшого процента кислот и антиоксидантным действием, которую можно использовать в условиях повышенной инсоляции.

А обладателям тонкой кожи, склонной к периодической сухости в условиях стресса, врач рекомендует подбирать все средства для чувствительной кожи и кожи склонной к покраснению.

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А ранее россиянкам раскрыли четыре чудо-процедуры против морщин и старения кожи. Женщинам после 50 лет подходят далеко не все косметологические процедуры. Поэтому, чтобы достичь желаемого результата в борьбе за молодость кожи, нужно понимать, на что есть смысл потратиться, а какие сеансы можно обойти стороной.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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