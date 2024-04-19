Косметолог назвала три способа омолодиться весной без боли Врач Лёгкая: Безынъекционная мезотерапия — одна из лучших процедур для весны 19 апреля, 05:00 Процессы старения кожи у человека начинают проявляться примерно с 25 лет. Обложка © Freepik.com

Весной особенно хочется выглядеть красиво, молодо и привлекательно. Но многие омолаживающие косметологические процедуры травмируют кожу, после них в течение некоторого времени приходится соблюдать ограничения: не выходить из дома, ждать, пока пройдёт раздражение. Возможно ли омолодиться, но при этом обойтись без длительной реабилитации? Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Офелия Лёгкая.

Процессы старения кожи у человека начинают проявляться примерно с 25 лет (а у людей с активной мимикой — даже раньше). К этому возрасту снижается активность синтеза гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина. В результате кожа теряет тургор, тонус, появляются первые морщины, заломы, изменяется овал лица. Офелия Лёгкая Главный врач клиники косметологии "Dr. Эстетик"

Правило продления молодости кожи номер один — уход, подчёркивает врач. Чем раньше начать ухаживать за собой, тем дольше удастся сохранять красоту и молодость без пластических операций. Первые признаки старения можно минимизировать с помощью лёгких косметологических уходовых процедур (очищения, увлажнения, питания, защиты), а также профессионального ухода (химические пилинги, чистки, массажи). Благодаря этим процедурам эпидермис обновляется быстрее, возрастные изменения становятся менее заметны.

Но со временем признаки старения неизбежно становятся более выраженными. Появляются заломы, глубокие морщины, гравитационный птоз (брыли), второй подбородок, опущение кончика бровей, нависшее веко. Овал лица изменяется, кожа истончается, изменяется её текстура. Если до сих пор было достаточно воздействовать на эпидермис, то сейчас в коррекции нуждается более глубокий слой кожи — дерма. Именно в ней находятся коллагеновые и эластиновые волокна, синтезирующие гиалуроновую кислоту фибробласты, объясняет Лёгкая.

В этом случае выраженный устойчивый эффект могут дать аппаратные методики: лазерная шлифовка, радиочастотные процедуры, SMAS-лифтинг, газожидкостный пилинг и другие. Однако наряду с несомненными достоинствами они так или иначе травмируют кожу. В течение нескольких дней вы можете испытывать неприятные ощущения (жжение, покалывание), отёки и т.п.

"Кроме того, такие процедуры не стоит проводить весной, когда повышается солнечная активность. Под влиянием ультрафиолета результат может оказаться противоположным ожидаемому", — предупреждает косметолог.

Можно ли совместить приятное… с приятным, то есть провести эффективную омолаживающую процедуру и обойтись без боли? По словам врача, в домашних условиях можно использовать разные маски и массажи. Но при выраженных возрастных изменениях эти способы не показывают значительного эффекта.

В кабинете косметолога тоже можно провести ряд процедур без боли и реабилитационного периода. К таким методикам можно отнести, например: безынъекционную мезотерапию — это аппаратная методика, при которой витаминная сыворотка подаётся под давлением в глубокие слои кожи. Благодаря процедуре в коже усиливается микроциркуляция, запускается синтез коллагена;

— это аппаратная методика, при которой витаминная сыворотка подаётся под давлением в глубокие слои кожи. Благодаря процедуре в коже усиливается микроциркуляция, запускается синтез коллагена; неодимовое омоложение — подойдёт тем, кто также хочет избавиться от проявлений розацеа, акне, купероза. В результате контур лица подтягивается, кожа разглаживается и приобретает ровный цвет;

— подойдёт тем, кто также хочет избавиться от проявлений розацеа, акне, купероза. В результате контур лица подтягивается, кожа разглаживается и приобретает ровный цвет; corage-терапия, основанная на принципе квантово-молекулярного резонанса (QMR-технология). Методика позволяет активизировать омоложение на уровне дермы без повреждения клеток, запускает метаболические и обменные процессы, влияющие на красоту и молодость кожи.

Авторы Андрей Горяничев