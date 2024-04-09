Весенняя ревизия косметички: Врач-дерматовенеролог рассказала, как это сделать правильно

Ни для кого не секрет, что весна напрямую ассоциируется с наступлением тёплого времени года, а вместе с тем и с периодом активного солнечного излучения. Поэтому важно обсудить то, чем наполнить косметичку после ухода зимы. Что обязательно должно лежать в весенней косметичке, читателям Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Семейная" Ирина Марченко.

Первое, о чём пойдёт речь, — это солнцезащитные средства. Здорово, если они уже есть в арсенале на постоянной основе, если нет, то важно знать, как правильно выбрать и наносить SPF.

При выборе солнцезащитного средства стоит обращать внимание на фильтры в составе (UVB и UVA). UVВ-лучи, попадая на кожу, активно способствуют выработке меланина, тем самым вызывают пигментацию, признаки старения, а в некоторых случаях даже онкологический процесс кожи (меланома). UVA-лучи считаются более безобидными для здоровья, однако наносят существенный вред эстетике, ведь они при длительном воздействии являются одной из причин дермальных морщин. Имеет смысл отдавать предпочтение специальным солнцезащитным средствам вместо того, чтобы приобретать тональные или увлажняющие кремы с SPF 10–15, поскольку чаще всего данные средства имеют нестойкие формулы, а значит, спустя непродолжительное время перестают оказывать защитный эффект. Для светлой кожи нужно выбирать солнцезащитные средства с высоким фактором защиты (SPF 50), для смуглой подойдут средства с фактором защиты SPF 30. Врач-дерматовенеролог Ирина Марченко

Кстати, для удобства нанесения был придуман метод двух пальцев. Слышали о таком? Вы должны нанести две полоски солнцезащитного крема на указательный и средний палец, и именно этого количества хватит на лицо, шею и уши. Если вы проводите большое количество времени под прямыми солнечными лучами на открытом воздухе, то не забывайте обновлять защиту каждые два часа.

"Второе, что важно упомянуть в уходе за кожей весной, — мягкое поверхностное отшелушивание кожи лица. С этой задачей отлично справится энзимная пудра (по-другому — пилинг). Энзимные пилинги, в отличие от скрабов, не оказывают на кожу механического воздействия, но при этом очищают протоки сальных желёз и растворяют загрязнения в роговом слое кожи", — рассказала собеседница Life.ru.

Главную роль в процессе играют специальные ферменты — энзимы, способные расщеплять белки, отвечающие за своевременное обновление эпидермиса. Данные средства стоит использовать один-два раза в неделю.

Третье, о чём нельзя забывать, — это средства для кожи рук. В весенний период кожа рук часто пересушена и подвержена появлению микротрещин. Поэтому её следует постоянно увлажнять и поддерживать липидный слой. Отлично подойдут аптечные кремы-барьеры с цинком и высоким содержанием глицерина в составе для ежедневного использования в течение длительного времени. Ирина Марченко

Составляйте свой ежедневный уход грамотно, ведь это поможет сохранить не только красоту, а также молодость и здоровье вашей кожи.