Ботокс оказался самой популярной процедурой у российских мужчин
Косметолог Калимуллина: Ботулинотерапия — самая популярная процедура у мужчин
Самой популярной косметической процедурой среди российских мужчин является ботулинотерапия, рассказала врач – дерматолог-косметолог клиники Dega Елена Калимуллина. По словам эксперта, обычно её предпочитают в "мягкой" технике.
"Самая популярная процедура среди российских мужчин сегодня — это ботулинотерапия в "мягкой" технике, а именно с сохранением мимической активности, но с выраженным эффектом лифтинга и уменьшением объёма и количества мимических морщин", — рассказала Калимуллина в беседе с РИАМО.
Сильный пол чаще всего отдаёт предпочтение инъекции с использованием канюли, потому что с её помощью не будет видно следов уколов на лице, отметила врач-дерматолог. Самыми эффективными препаратами считаются "гидроксиапатит кальция и полимолочная кислота, а также инъекции на основе гиалуроновой кислоты".
Ранее косметолог перечислила самые распространённые ошибки в уходе за лицом. При использовании косметики женщины нередко допускают небрежность, впоследствии приводящую к различным кожным проблемам.
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