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17 апреля, 12:28

Ботокс оказался самой популярной процедурой у российских мужчин

Косметолог Калимуллина: Ботулинотерапия — самая популярная процедура у мужчин

Самой популярной косметической процедурой среди российских мужчин является ботулинотерапия, рассказала врач – дерматолог-косметолог клиники Dega Елена Калимуллина. По словам эксперта, обычно её предпочитают в "мягкой" технике.

"Самая популярная процедура среди российских мужчин сегодня — это ботулинотерапия в "мягкой" технике, а именно с сохранением мимической активности, но с выраженным эффектом лифтинга и уменьшением объёма и количества мимических морщин", — рассказала Калимуллина в беседе с РИАМО.

Сильный пол чаще всего отдаёт предпочтение инъекции с использованием канюли, потому что с её помощью не будет видно следов уколов на лице, отметила врач-дерматолог. Самыми эффективными препаратами считаются "гидроксиапатит кальция и полимолочная кислота, а также инъекции на основе гиалуроновой кислоты".

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Каринэ Гевондян
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