Косметолог откровенно рассказала, в каких процедурах для красоты нет никакого смысла Врач Байрамукова: От нитевого лифтинга ради "лисьих глазок" лучше отказаться 12 апреля, 05:00 Некоторые косметологические процедуры делать в салоне бессмысленно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Есть распространённое мнение: если вы делаете какую-то процедуру в салоне, да которая ещё и стоит ощутимо дорого, то за результат можно не волноваться: он точно будет. Какие процедуры лучше не делать в салонах и клиниках красоты, а какие их могут по-настоящему эффективно заменить, Life.ru рассказала пластический хирург, врач – дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.

Химический пилинг

Когда-то глубокий и срединный химический пилинг считался чуть ли не единственным способом качественного очищения эпидермиса и усиления деятельности фибробластов. Однако сегодня многие специалисты скептически относятся к этим процедурам. Дело в том, что химический пилинг довольно заметно травмирует эпидермис и может даже стать причиной появления рубцов и неровностей кожи. А вот в деле омоложения такой пилинг не сказать чтобы был особо эффективен. В этом плане можно рассмотреть, например, поверхностные пилинги, которые менее травматичные, но в деле очищения кожи работают отлично.

Массаж лица

Если вам просто нравится, как вас массируют в области лица, то ничего плохого в этой процедуре нет. Однако следует иметь в виду: для того чтобы эффект от массажа лица был заметен, вам нужно пройти не один курс, а великое множество. При этом посвятив много времени на выбор настоящего профессионала.

Если вы действительно хотите избавиться от морщин, подтянуть овал лица и улучшить качество кожи, более действенным способом могут быть аппаратные процедуры, например радиоволновой лифтинг. Косметолог Мадина Байрамукова

Нитевой лифтинг

Нитевой лифтинг считается довольно востребованной процедурой, а результаты видны почти сразу. Однако если вам предлагают сделать нитевой лифтинг лба, который, по обещаниям, поможет вам создать те самые трендовые сегодня "лисьи глазки", то стоит серьёзно подумать перед тем, как соглашаться, предостерегает собеседница Life.ru.

"Дело в том, что это довольно болезненная и дорогостоящая процедура, к тому же ещё какое-то время после вмешательства вы будете испытывать не самые приятные ощущения в районе лба. А вот результат нитевого лифтинга лба держится примерно полгода. Стоит ли игра свеч? Вместо этого стоит присмотреться, например, к эндоскопии лба", — рассуждает Байрамукова.

Авторы Андрей Горяничев