Инъекции в прошлом: Россиянкам рассказали, как получить выразительные губы в домашних условиях
Косметолог Жовтан: Увеличить объём губ без инъекций помогут пламперы и бальзамы
Многие женщины мечтают о сексуальных пухлых губках, но не желают добиваться такого результата с помощью инъекций или пластики. Однако желаемого эффекта можно достичь и без уколов, рассказала косметолог Наталия Жовтан.
Эксперт в области красоты напомнила, что существуют специальные помады и бальзамы, содержащие в составе компоненты для усиления кровотока. Они временно придают губам "нацелованный" эффект, который может продержаться до нескольких часов. Вторым способом получить выразительные губы косметолог назвала использование специальных присосок — пламперов.
"При контакте с кожей они стимулируют кровообращение, из-за чего губы опухают и выглядят более полными. Можно встретить как ручные, более простые бьюти-девайсы, так и автоматические, со множеством настроек. Эффект будет временным, не стоит чрезмерно надеяться на изменения во внешности", — поделилась Жовтан с "Газетой.ru".
В завершение эксперт напомнила, что каждые губы имеют свой предел объёма, больше которого их никак не увеличить. А если чрезмерно увлекаться перечисленными методами, велик риск травмировать слизистую или заработать гематому. Гораздо безопаснее просто ухаживать за губами, увлажняя их витаминными бальзамами, подытожила косметолог.
От возможности сделать губы более объёмными с помощью инъекций отказываются и некоторые российские звёзды. В их числе певица Полина Гагарина, которая неоднократно делала пластику, но не притронулась к губам.
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