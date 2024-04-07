Инъекции в прошлом: Россиянкам рассказали, как получить выразительные губы в домашних условиях

Многие женщины мечтают о сексуальных пухлых губках, но не желают добиваться такого результата с помощью инъекций или пластики. Однако желаемого эффекта можно достичь и без уколов, рассказала косметолог Наталия Жовтан.

Эксперт в области красоты напомнила, что существуют специальные помады и бальзамы, содержащие в составе компоненты для усиления кровотока. Они временно придают губам "нацелованный" эффект, который может продержаться до нескольких часов. Вторым способом получить выразительные губы косметолог назвала использование специальных присосок — пламперов.

"При контакте с кожей они стимулируют кровообращение, из-за чего губы опухают и выглядят более полными. Можно встретить как ручные, более простые бьюти-девайсы, так и автоматические, со множеством настроек. Эффект будет временным, не стоит чрезмерно надеяться на изменения во внешности", — поделилась Жовтан с "Газетой.ru".

В завершение эксперт напомнила, что каждые губы имеют свой предел объёма, больше которого их никак не увеличить. А если чрезмерно увлекаться перечисленными методами, велик риск травмировать слизистую или заработать гематому. Гораздо безопаснее просто ухаживать за губами, увлажняя их витаминными бальзамами, подытожила косметолог.