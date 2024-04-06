Косметолог назвала эффективные методики, которые помогут сохранить молодость кожи лица

Всем нам хочется чуть задержаться в молодости и сберечь свою красоту. Однако сохранить привлекательность с возрастом — непростая задача. Тем не менее есть методы, с помощью которых можно замедлить процесс старения, причём даже в домашних условиях. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-косметолог Антонина Богдан.

Лучший метод — здоровый образ жизни: соблюдать режим сна, правильно питаться, чаще пить воду, исключить вредные привычки и избегать стресса. Это поможет улучшить самочувствие в целом и состояние кожи лица в частности. Врач-косметолог Антонина Богдан

Медик объяснила, что от правильного питания зависит химический баланс кожи. Нужно исключить из рациона жирную и высококалорийную еду, фастфуд и полуфабрикаты, свести к минимуму кофе и алкоголь — они негативно влияют на капиллярное кровообращение кожи. Кроме того, важен регулярный массаж лица. Питательные вещества кожа получает с кровью. С возрастом кровоснабжение эпидермиса начинает ухудшаться и портится качество кожных покровов.

Поможет в этом очень простой массаж: достаточно водить по лицу ладонями в течение двух-трёх минут от участка лба над переносицей и затем от переносицы до височной зоны. По словам специалиста, это вызовет ощутимый приток крови к эпидермису, увеличит поток питательных веществ в области, которую вы массировали, а в конечном итоге приведёт к подтяжке кожи лица. Только массировать нужно регулярно — хотя бы один раз в день и лучше за полтора-два часа до сна. Помимо того, можно прибегнуть и к терапевтическим процедурам.

"Остановлюсь на трёх процедурах: микротоки, дарсонвализация и фототерапия. Микротоки воздействуют токами малой силы и напряжения. После процедуры разгоняется лимфа, нормализуется кровообращение и повышается тонус кожи. При дарсонвализации используется ток меньшей частоты и воздействие происходит на меньший участок кожных покровов. Подходит для пациентов с проблемной кожей. А фототерапия — это воздействие на кожу ультрафиолетового и инфракрасного света через специальную маску. Также нормализует кровообращение и обменные процессы", — объяснила собеседница Life.ru.

И, конечно же, не стоит пренебрегать уходом за кожей лица. Он должен состоять из трёх этапов — очищение, тонизация и увлажнение. Косметика хоть и содержит безопасные компоненты, но всё равно забивает поры и создаёт нагрузку на кожу лица. Поэтому её всегда нужно смывать. Как пояснила эксперт, тоник помогает восстановить химический баланс, который нарушается при контакте с водой. А увлажнение — уберечь от нарушения химического баланса эпидермиса, который может вызвать сухость кожи, влияющую на внешний вид, и привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как микротрещины. Также можно использовать маски. Рецептов очень много: из овсянки, мёда, сметаны, алоэ, подорожника и так далее. В зависимости от состава они помогают очистить и увлажнить лицо, выровнять структуру и добавить упругости. Маски богаты витаминами и полезными веществами, необходимыми коже, подытожила Богдан.