Свежий взгляд и подтянутый живот: Пластический хирург оценила, какие операции делала Полина Гагарина

Похудение певицы Полины Гагариной вряд ли обошлось без ушивания желудка, но без фитнеса она не смогла бы добиться такой потрясающей формы и кубиков пресса, заметных на фотографиях с отдыха. Внешность звезды вместе с порталом "Страсти" оценила пластический хирург Амина Газимагомедова.

"Когда-то певицу отличали милые щёчки, сейчас на их месте острые скулы. Так что, скорее всего, Гагарина делала популярную сегодня операцию по удалению комков Биша. Именно она придаёт лицу аристократичную впалость. Впрочем, на это могло повлиять в том числе и снижение веса", — рассказала специалист.

По её словам, такая операция часто сочетается с подтяжкой верхней и средней трети лица. Для этого есть два метода: нити или операция с использованием эндоскопии. В случае с Гагариной специалист не исключает подобный лифтинг, тем более что он показан после резкого сброса веса, чтобы ликвидировать провисания кожи.

По сравнению со старыми фотографиями взгляд Полины стал более открытым, что позволило хирургу предположить блефаропластику, причём выполненную "очень удачно и деликатно". А вот к маммопластике певица не прибегала, уверена Газимагомедова: с лишними килограммами у артистки был третий размер, а после похудения она гордо носит первый.

"Поговаривают, что у Гагариной заметно увеличились губы, мол, она явно пользуется филлерами. Однако если сравнивать снимки звезды в молодости и сейчас, то видно, что ни форма, ни объём губ существенно не изменились. Тут явно заслуга визажистов, которые подчёркивают красоту певицы", — объяснила эксперт.