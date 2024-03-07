"Возраст берёт своё": Хирург раскрыл, какие бесполезные пластические операции делала Пугачёва

Ни для кого не секрет, что певица Алла Пугачёва делала пластические операции. Длительное время таким образом ей удавалось скрывать естественное старение кожи, однако возраст берёт своё, заявил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Алла Пугачёва записала обращение. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

"Все проведённые блефаропластики (изменение формы века и разреза глаз), броулифт (подтяжка бровей), эндотиновый лифтинг (подтягиваются брови, щёки, шея), подтяжки лица, убирающие морщины и складки лица, липосакция шеи, убирающая жир, со временем не смогут скрыть дряблость, истончённость кожи", — пояснил хирург.