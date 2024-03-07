"Возраст берёт своё": Хирург раскрыл, какие бесполезные пластические операции делала Пугачёва
Врач Умнов: На лице Пугачёвой есть следы подсечённых мимических мышц от операций
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Ни для кого не секрет, что певица Алла Пугачёва делала пластические операции. Длительное время таким образом ей удавалось скрывать естественное старение кожи, однако возраст берёт своё, заявил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Алла Пугачёва записала обращение. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
"Все проведённые блефаропластики (изменение формы века и разреза глаз), броулифт (подтяжка бровей), эндотиновый лифтинг (подтягиваются брови, щёки, шея), подтяжки лица, убирающие морщины и складки лица, липосакция шеи, убирающая жир, со временем не смогут скрыть дряблость, истончённость кожи", — пояснил хирург.
Он отметил, что, скорее всего, вышеперечисленные операции точно выполнялись на лице Примадонны, однако от старения не убежать, поэтому последствия от подсечённых мимических мышц и, возможно, повреждённых ветвей лицевого и тройничного нерва видны уже сейчас.
Ранее Life.ru сообщал, что Пугачёва записала видеообращение, в котором заявила, что "нормальные люди" возвращаться в РФ не будут, а Стаса Михайлова, указавшего, что все уехавшие звёзды приползут на коленях, назвала "мудаком". В Генпрокуратуру РФ уже поступило обращение признать Примадонну иноагентом. После этого психолог Вероника Степанова заявила, что артистке нужно обратиться к психиатру из-за "склонности к суициду".