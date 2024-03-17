Цены на увеличение груди в Москве выросли вдвое

С прошлого года цены на силиконовые имплантаты в Москве увеличились в два раза. Больше всего от этого пострадали любители американских имплантов Mentor. Это связано с курсом валют и трудностями с логистикой, сообщили врачи ведущих клиник пластической хирургии в столице SHOT.

Более того, сейчас такого типа операция стоит около 400 тысяч рублей, в отличие от прошлого года, когда они стоили 200 тысяч рублей. Однако для "целенаправленных" дам есть хорошая новость: увеличение груди с французскими имплантатами Sebbin обойдётся в 300 тысяч.

Также врачи отметили, что некоторые клиники, чтобы снизить себестоимость операций, используют материалы отечественного производства и работают на оборудовании из Китая.