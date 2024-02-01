Пластический хирург назвал способ борьбы с "индюшачьей шеей"

Возрастные изменения тела человека перестали быть необратимыми благодаря последним достижениям пластической медицины. Скинуть пару-тройку лет сейчас можно с помощью всего нескольких популярных процедур, рассказал хирург Сергей Круглик.

По словам кандидата наук, одной из самых эффективных операций принято считать эндоскопическую подтяжку лица. Она подразумевает перенос тканей в более высокое положение через небольшие проколы. Сюда же следует отнести и платизмопластику, или подтяжку шеи. Вкупе с липосакцией второго подбородка операция помогает избавиться от так называемой индюшачьей шеи. А для борьбы с мешками под глазами существует блефаропластика.

"Блефаропластика — омолаживающая операция, за которой пациенты чаще всего обращаются, чтобы избавиться от мешков под глазами и вернуть себе юный, свежий взгляд. После этой процедуры действительно меняется лицо. Ещё один плюс этого хирургического вмешательства в том, что оно достаточно лёгкое для пациента в плане реабилитации", — поделился Круглик с "Газетой.ru".

Также хирург призвал не ограничивать трансформацию лишь процедурами на лице. Для визуального омоложения внимание следует уделить и остальным возрастным изменениям вроде птоза молочных желёз или жирового фартука на животе.