Следы на шее выдали секрет вечно молодой Валерии
Врач Байрамукова назвала эндопластику секретом юной внешности певицы Валерии
Певица Валерия. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Певица Валерия выглядит молодой, несмотря на свой 55-летний возраст, потому что умело пользуется косметическими процедурами и от природы обладает типажом "девочки". Об этом порталу "Страсти" рассказала пластический хирург, врач – дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.
"Со слов самой Валерии и по фотографиям очевидно, что она делала эндопластику — процедуру, которая нацелена на более гармоничные пропорции лица. Эти изменения коснулись и формы её носа, что ей очень и очень к лицу. Потому что сам по себе у неё — типаж женщины-дюймовочки", — отметила она.
По её словам, Валерия имеет тонкую пергаментовидную кожу, а на её лице нет большой жировой прослойки. Поэтому для артистки характерен мелкоморщинистый тип старения. Врач пояснила, что при таких особенностях у женщин никогда не бывает ярко выраженного птоза, двойного подбородка или брылей. Зато им приходится с возрастом восполнять дефицит тканей. Поэтому, скорее всего, Валерия прибегала к дермальным филлерам, допустила косметолог.
Певица Валерия. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valeriya
Однако, по мнению врача, шея выдаёт возраст певицы. У таких субтильных женщин к старости появляются "вертикальные жгуты" на шейных мышцах, уточнила медик. Байрамукова посоветовала Валерии делать инъекции ботулинического нейропротеина в эту область, а также пройти процедуры радиоволнового лифтинга, биоревитализации и насытить кожу шеи "витаминами".
Ранее Лайф раскрыл секрет красоты американской актрисы Дженнифер Энистон из сериала "Друзья". Звезда Голливуда исправляла себе нос и подбородок, а также активно пользуется ботулотоксином и мезотерапией.