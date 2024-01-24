Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Лавров созвал СБ ООН на срочное заседание из-за сбитого Украиной Ил-76 со своими гражданами

Кузнецова сравнила украинский режим с "Аль-Каидой" после катастрофы Ил-76

"Засунули языки": Украинский депутат обрушил потоки гнева на Зеленского из-за молчания об Ил-76

Пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами в Петербурге

Российские бойцы уничтожили первый французский ЗРК SAMP/T на Украине

Стало известно, сколько живой силы и техники ВСУ "перемололи" под Донецком наши воины

Прокуратура Нидерландов запросила 9 лет тюрьмы для звезды "Спартака" Промеса

"Война свиней у корыта": Медведев объяснил, зачем Киев сбил Ил-76 со своими гражданами

Под Краснодаром произошло землетрясение

МИД РФ обещал возмездие фанатикам в Киеве, отдавшим приказ сбить российский Ил-76 с украинцами

Следы на шее выдали секрет вечно молодой Валерии

Врач Байрамукова назвала эндопластику секретом юной внешности певицы Валерии

24 января, 16:32
Певица Валерия. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Певица Валерия. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Певица Валерия выглядит молодой, несмотря на свой 55-летний возраст, потому что умело пользуется косметическими процедурами и от природы обладает типажом "девочки". Об этом порталу "Страсти" рассказала пластический хирург, врач – дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.

"Со слов самой Валерии и по фотографиям очевидно, что она делала эндопластику — процедуру, которая нацелена на более гармоничные пропорции лица. Эти изменения коснулись и формы её носа, что ей очень и очень к лицу. Потому что сам по себе у неё — типаж женщины-дюймовочки", — отметила она.

По её словам, Валерия имеет тонкую пергаментовидную кожу, а на её лице нет большой жировой прослойки. Поэтому для артистки характерен мелкоморщинистый тип старения. Врач пояснила, что при таких особенностях у женщин никогда не бывает ярко выраженного птоза, двойного подбородка или брылей. Зато им приходится с возрастом восполнять дефицит тканей. Поэтому, скорее всего, Валерия прибегала к дермальным филлерам, допустила косметолог.

Певица Валерия. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valeriya

Певица Валерия. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valeriya

Однако, по мнению врача, шея выдаёт возраст певицы. У таких субтильных женщин к старости появляются "вертикальные жгуты" на шейных мышцах, уточнила медик. Байрамукова посоветовала Валерии делать инъекции ботулинического нейропротеина в эту область, а также пройти процедуры радиоволнового лифтинга, биоревитализации и насытить кожу шеи "витаминами".

5 знаменитостей, кто доказал: чтобы быть успешной, необязательно быть худой
5 знаменитостей, кто доказал: чтобы быть успешной, необязательно быть худой
Ранее Лайф раскрыл секрет красоты американской актрисы Дженнифер Энистон из сериала "Друзья". Звезда Голливуда исправляла себе нос и подбородок, а также активно пользуется ботулотоксином и мезотерапией.
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!