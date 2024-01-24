Следы на шее выдали секрет вечно молодой Валерии

Певица Валерия выглядит молодой, несмотря на свой 55-летний возраст, потому что умело пользуется косметическими процедурами и от природы обладает типажом "девочки". Об этом порталу "Страсти" рассказала пластический хирург, врач – дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.

По её словам, Валерия имеет тонкую пергаментовидную кожу, а на её лице нет большой жировой прослойки. Поэтому для артистки характерен мелкоморщинистый тип старения. Врач пояснила, что при таких особенностях у женщин никогда не бывает ярко выраженного птоза, двойного подбородка или брылей. Зато им приходится с возрастом восполнять дефицит тканей. Поэтому, скорее всего, Валерия прибегала к дермальным филлерам, допустила косметолог.