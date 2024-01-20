5 знаменитостей, кто доказал: чтобы быть успешной, необязательно быть худой

Нам всё время кажется: чтобы добиться успеха, прославиться или выступить на сцене, обязательно нужно сначала похудеть, привести себя в форму. И только потом мечтать попасть на экраны, ведь в женском шоу-бизнесе любят исключительно стройных, с идеальной кожей, скулами и узенькой талией. Но всё не так, и мы вам это докажем!

1. Анфиса Чехова

Анфисе Чеховой не помешал лишний вес на пути к славе. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Мужчины по всей России сходили с ума от аппетитных форм Анфисы Чеховой начиная с начала 2000-х, когда на телеэкраны вышла её передача о сексе. Это откровенное шоу строилось вокруг соблазнительного образа ведущей — такой непохожей на типичных тощих моделей того времени. Лишний вес действительно её ни капельки не портил. Да и Анфиса ни раз заявляла, что считает свои пышные формы скорее изюминкой, чем недостатком. Правда, оказалось, что знаменитость всё же комплексовала из-за того, что её фигура не проходит по стандартам, несмотря на то что карьере это никак не вредило, а скорее даже наоборот. Сейчас Чехова сбросила 30 кг, чем вызвала негодование поклонников. Зрители сочли это предательством с её стороны, ведь артистке подражали многие дамы Plus Size и верили, что и у них может получиться стать такими классными без диет.

2. Адель

Пышные формы Адель не повлияли на её карьеру певицы. Фото © ТАСС / АР / Mark J. Terrill

Известной певице 35 лет, и многие могут только позавидовать её любви к собственному телу. Правда, некоторые почитатели творчества Адель почему-то часто хотят уличить её в обратном. Но большинство всё же души не чает в британской певице, они влюблены в её чарующий сильный голос, который пробирает до глубины души. Слава пришла к Адель ещё в 2008 году, тогда она не подписывала ни один контракт, в котором был пункт про необходимость похудеть. Девушка стояла на своём, резко отвечая, что вес не имеет никакого отношения к её карьере. Сейчас певица заметно похудела, однако сделала она это из-за некоторых особенностей, связанных со здоровьем. По словам Адель, главное для неё сейчас — сын, который нуждается в здоровой маме с правильным образом жизни.

3. Варвара Щербакова

Несмотря на то что самой Варваре Щербаковой её фигура не нравится, смотрится она в своём образе очень гармонично. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / varjauletela

Участница шоу "Женский стендап" комик Варвара Щербакова признавалась, что стесняется своего лишнего веса и сильно зависит от мнения людей. Её карьера началась ещё в КВН, где её дразнили: "Толстый, жирный — поезд пассажирный". 36-летняя юмористка пыталась отшучиваться раньше, чем кто-то из сверстников отпустит колкую шутку о её фигуре. Возможно, самоирония и защитный механизм помогли Варе сформироваться таким замечательным и успешным стендап-комиком, как бы жестоко и печально это ни звучало.

На сцене Варвару Щербакову сразу полюбили за хорошее чувство юмора, подачу, народный вайб и естественную внешность, схожую со многими простыми девчонками со всех уголков страны. Знаменитость признавалась также, что каждый раз, когда она худеет, через некоторое время вес возвращается. Но мы хотим, чтобы Варвара помнила: зрители её любят любой и для этого совсем не нужно садиться на жёсткие диеты и калечить своё здоровье.

4. Ирина Муравьёва

Советская актриса Ирина Муравьёва была всю жизнь с пухлыми щёчками, но это не помешало ей стать звездой СССР. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Советская и российская актриса никогда не была худенькой, но ей повезло родиться и прославиться в то время, когда экстремальная худоба была болезнью, а не эталоном красоты. Горячо любимая зрителями Ирина Муравьёва за своё многолетнее служение искусству получила звание заслуженной артистки РСФСР, а её работы в кино уже давно стали классикой советских фильмов. За время карьеры женщина сбрасывала вес нечасто, в частности, она посчитала это уместным только для съёмок в картине "Карнавал", где ей нужно было сыграть школьницу. В остальном — пухлые щёчки Ирины всех устраивали.

5. Алёна Жигалова

Алёне Жигаловой не мешает лишний вес, чтобы показать себя крупным планом во время интервью. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alenablin