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20 января, 09:47

В Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим рэпером Sir-J

Церемония прощания с рэпером Сергеем Булавинцевым, более известным как Sir-J. Кадр из видео © LIFE

Церемония прощания с рэпером Сергеем Булавинцевым, более известным как Sir-J. Кадр из видео © LIFE

В Москве на территории Хованского крематория проходит прощание с Сергеем Булавинцевым, более известным как Sir-J. Проститься с Сергеем Булавинцевым пришли его родственники, коллеги и друзья, сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

В Москве на территории Хованского крематория проходит прощание с рэпером Сергеем Булавинцевым, более известным как Sir-J. Видео © LIFE

Хип-хоп исполнитель Маркус, который является другом рэпера, рассказал, что Sir-J был легендарным человеком. Мужчина признался, что ему удалось познакомиться и подружиться с Булавинцевым. Музыкант назвал Sir-J добрым, отзывчивым человеком, который всегда поможет в беде. Хип-хоп исполнитель рассказал, что Sir-J поддерживал его в развитии музыкальной группы.

Хип-хоп исполнитель Маркус, друг Сергея Булавинцева. Видео © LIFE

"Серёга определённо заслуживает большого уважения, легенда. Благодарен за музыку", — рассказал Кэп, который пришёл проститься с Булавинцевым.

Кэп пришёл проститься с рэпером Сергеем Булавинцевым. Видео © LIFE

Экспертиза подтвердила, что один из первых рэперов России Sir-J погиб
Экспертиза подтвердила, что один из первых рэперов России Sir-J погиб

Напомним, один из первых рэперов России Sir-J (Сергей Булавинцев) пропал в конце декабря. Вечером 29 декабря Булавинцев последний раз засветился на камерах, когда шёл в сторону своего загородного дома в Подмосковье. Этой же ночью на даче произошёл пожар, однако, когда спасатели прибыли на место, музыканта там не было. 10 января поиски рэп-ветерана были остановлены, так как в сгоревшем доме найдены останки.

Sir-J — один из старейших битмейкеров России, был известен в 90-х как участник рэп-групп Bust A.S! и D.O.B., продюсировал "Многоточие", в узких кругах его называют "рэп-ветераном".

Дарья Нарыкова
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