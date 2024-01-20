В Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим рэпером Sir-J

В Москве на территории Хованского крематория проходит прощание с Сергеем Булавинцевым, более известным как Sir-J. Проститься с Сергеем Булавинцевым пришли его родственники, коллеги и друзья, сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

В Москве на территории Хованского крематория проходит прощание с рэпером Сергеем Булавинцевым, более известным как Sir-J. Видео © LIFE

Хип-хоп исполнитель Маркус, который является другом рэпера, рассказал, что Sir-J был легендарным человеком. Мужчина признался, что ему удалось познакомиться и подружиться с Булавинцевым. Музыкант назвал Sir-J добрым, отзывчивым человеком, который всегда поможет в беде. Хип-хоп исполнитель рассказал, что Sir-J поддерживал его в развитии музыкальной группы.

Хип-хоп исполнитель Маркус, друг Сергея Булавинцева. Видео © LIFE

"Серёга определённо заслуживает большого уважения, легенда. Благодарен за музыку", — рассказал Кэп, который пришёл проститься с Булавинцевым.

Кэп пришёл проститься с рэпером Сергеем Булавинцевым. Видео © LIFE

Напомним, один из первых рэперов России Sir-J (Сергей Булавинцев) пропал в конце декабря. Вечером 29 декабря Булавинцев последний раз засветился на камерах, когда шёл в сторону своего загородного дома в Подмосковье. Этой же ночью на даче произошёл пожар, однако, когда спасатели прибыли на место, музыканта там не было. 10 января поиски рэп-ветерана были остановлены, так как в сгоревшем доме найдены останки.