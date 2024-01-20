Отчаявшийся Гудков подправил сценарий ради выступлений в России, но гонорар снижать не стал

Шоумен Александр Гудков отказался от шуток про Россию и теперь готов выступать на корпоративах по сценарию, который подготовит заказчик, то есть без импровизации и провокаций. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Представители юмориста утверждают, что сейчас Гудков живёт в Москве и никуда не уезжал. При этом спрос на телеведущего упал, однако он по-прежнему готов выступить в столице за два миллиона рублей, получив 10% на своё ИП. Такие условия были и раньше, изменения претерпел лишь сценарий, которому теперь нужно чётко следовать.

Комик продолжает работать в паре с коллегой по шоу Comedy Woman Екатериной Варнавой или телеведущим Константином Анисимовым. Ранее появились сообщения, что Гудков вернулся в Россию, однако позже выяснилось, что это он сделал для пересадки в Тбилиси.