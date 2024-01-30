Эксперт рассекретила имена звёзд, которые в тайне носят парики и наращивают шевелюру

В прошлом году имидж Филиппа Киркорова немало преобразился благодаря пластической хирургии. Певец заметно сбросил вес и начал с особым энтузиазмом примерять новые образы. До кардинальных изменений артист имел короткую причёску с зачёсанными наверх волосами, но уже через месяц его волосы вновь обрели былую курчавость и длину. Филипп утверждал, что волосы он отрастил сам, несмотря на то, что долгое время ему приходилось поддерживать пепельный блонд. А вот парикмахер и технолог Ольга Смолина убеждена, что здесь не обошлось без наращивания или шиньона.

"В среднем волосы растут на один сантиметр в месяц. Поэтому такой значительный прирост, как у артиста, за это время невозможен", — приводит слова эксперта портал "Страсти".

В начале своей карьеры знаменитая американская певица Ариана Гранде появлялась на сцене с длинным конским хвостом, который стал её визитной карточкой. Но позже звезда рассказала, что в юности она имела проблемы со здоровьем волос из-за частого окрашивания, а знаменитый густой конский хвост — это накладные волосы. Сейчас исполнительница отращивает натуральную шевелюру.

"Ношение парика или накладных волос вместо наращивания — неплохой вариант в ситуации с алопецией или очень редким волосом. Будьте готовы к тому, что голову придётся мыть чаще. Так как от постоянного ношения парика выделяется больше пота", — комментирует Ольга Смолина.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова уже давно не появлялась в объективе с густыми пышными волосами, на что обращают внимание поклонники. Комментаторы в соцсетях советуют балерине обзавестись париком или обратиться с проблемой к трихологу.

"От образа жизни и "внутреннего здоровья" зависит состояние наших волос. Волосы первыми реагируют на дисбаланс в организме. Невозможно узнать точную причину выпадения волос у балерины без медицинского обследования. В том числе на контроль гормонов и дефицит микроэлементов в организме", — советует технолог.