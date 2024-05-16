Подойдут не всем: Россиянкам раскрыли подходящий возраст для "уколов красоты"

Наиболее подходящий возраст для биоревитализации, мезотерапии или введения гиалуроновой кислоты — до наступления менопаузы. Так считает врач-косметолог Екатерина Шостак.

"Чем выше уровень женских половых гормонов эстрогенов, тем результат от процедур будет более яркий и длиться он будет дольше", — советует собеседница РИАМО.

Более взрослые пациентки, конечно, тоже могут получить инъекции препаратов, однако надо иметь в виду, что результат от них будет не такой явный. Кроме того, возраст старше 65 лет является противопоказанием для введения, например, нейропротеина. То есть ввести пациенткам в возрасте некоторые препараты уже не получится, резюмировала врач.