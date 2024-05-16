Подойдут не всем: Россиянкам раскрыли подходящий возраст для "уколов красоты"
Косметолог Шостак: Подходящий возраст для инъекций — до наступления менопаузы
Наиболее подходящий возраст для уколов красоты — до наступления менопаузы. Обложка © Freepik
Наиболее подходящий возраст для биоревитализации, мезотерапии или введения гиалуроновой кислоты — до наступления менопаузы. Так считает врач-косметолог Екатерина Шостак.
"Чем выше уровень женских половых гормонов эстрогенов, тем результат от процедур будет более яркий и длиться он будет дольше", — советует собеседница РИАМО.
Более взрослые пациентки, конечно, тоже могут получить инъекции препаратов, однако надо иметь в виду, что результат от них будет не такой явный. Кроме того, возраст старше 65 лет является противопоказанием для введения, например, нейропротеина. То есть ввести пациенткам в возрасте некоторые препараты уже не получится, резюмировала врач.
Ранее россиянкам раскрыли четыре чудо-процедуры против морщин и старения кожи. Женщинам после 50 лет подходят далеко не все косметологические процедуры. Поэтому, чтобы достичь желаемого результата в борьбе за молодость кожи, нужно понимать, на что есть смысл потратиться, а какие сеансы можно обойти стороной.