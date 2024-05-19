Косметолог раскрыла главные ошибки в борьбе с чёрными точками

Многие в попытках избавиться от чёрных точек делают только хуже и вредят своей коже. Как правильно очищать лицо от чёрных точек и ухаживать за кожными покровами, рассказала косметолог-эстетист Лиана Богомоленко.

Среди главных ошибок при очищении кожи: использование агрессивных средств и недостаточное увлажнение кожи. Очень важно очищать кожу утром и вечером с применением очищающего средства, а не только водой. В качестве очищения можно использовать неагрессивные гели или пенки, отмечает эксперт в беседе с "Газетой.ru".

"Ещё одним важным этапом ухода за кожей является увлажнение. Чем больше мы сушим кожу, тем больше сальные железы продуцируют себум, как следствие, закупориваются поры", — добавила специалист.

Чтобы правильно выбрать средства для ухода за кожей, нужно проконсультироваться со специалистом. Также эксперт сможет посоветовать специальные процедуры для снижения вероятности появления комедонов.

"Частыми ошибками в попытках избавиться от чёрных точек являются: отсутствие дисциплины и системности в домашнем уходе; попытки удалить комедоны самостоятельно, эти манипуляции только травмируют кожу и провоцируют воспаление; неправильное и несбалансированное питание", — подчеркнула эксперт.

Помимо всех этих причин никто не отменяет проблемы с гормональным фоном, при которых нужно обязательно обращаться к врачу.