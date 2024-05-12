Косметолог назвала лучшие способы избавиться от засосов Врач Мухина посоветовала прикладывать лёд и делать йодную сетку от засосов 12 мая, 08:52 Врач рассказала, как избавиться от засоса. Обложка © freepik

Принято воспринимать засосы на лице и теле человека как признак сексуального насилия, поэтому от таких гематом большинство россиян стараются побыстрее избавиться, однако на устранение проблемы может уйти до двух недель. Врач- косметолог, дерматолог Марият Мухина объяснила Life.ru, как ускорить процесс заживления.

Засос — вид кровоподтёка, когда клетки крови как бы пропотевают или просачиваются через стенки подкожных капилляров без разрыва самого сосуда в результате вакуумного оттягивания тканей при поцелуе. Рассасывание таких гематом может идти от нескольких дней до двух недель. Марият Мухина Врач-косметолог

Такие синяки имеют поверхностное расположение в дерме и выглядят как сине-красная сливающаяся сыпь, отметила медик. В первые сутки после засоса нужно прикладывать лёд. Чем раньше начать это делать, тем быстрее пройдёт недуг. На второй день следует прибегнуть к йодной сетке и сосудистым гелям, содержащим рутин, гинкго билоба, экстракты бодяги, центеллы азиатской, фукуса пузырчатого, донника.

Именно такой состав мазей поможет укрепить стенки сосудов и нормализовать кровообращение, что приведёт к рассасыванию гематомы, объяснила Мухина. Она добавила, что есть ещё один способ, который сократит срок жизни засоса. Нужно гелевую форму лекарственного средства от синяков смешать с аналогичной мазью и сделать компресс на 30 минут, укрыв место засоса плёнкой.

"Гель содержит спирт, который улучшает доставку веществ вглубь дермы и разогревает кожу, активируя кровоток, но он сушит кожу и под плёнкой может даже сделать ожог. Поэтому нужно взять мазь и гель в пропорции один к одному", — уточнила косметолог.

Мухина предупредила, что если засосы появляются постоянно, то это может свидетельствовать о каком-либо заболевании. Пациенту следует сдать анализы на свёртываемость крови, а также записаться на коагулограмму.

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Авторы Андрей Горяничев