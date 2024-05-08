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8 мая, 12:37

Косметолог назвала верные способы справиться с отёками после майских праздников

Косметолог Аюпова рекомендовала баню с вениками для борьбы с отёками

Баня с вениками и костный бульон помогут гораздо быстрее справиться с отёками на теле после майских праздников. Об этом рассказала косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова.

По словам эксперта, самое главное, что нужно для снятия отёков, — разогнать лимфатическую систему, а лучше всего в этом помогает баня.

"Я рекомендую обязательно посетить баню и использовать там веники. Они работают как массаж. Нужно начинать идти ими снизу вверх: начать с ног и постепенно подниматься к груди и шее, а не наоборот. Потому что именно таким образом движется лимфа", приводит слова Аюповой "Вечерняя Москва".

Также разогнать лимфу и вывести лишнюю влагу из организма помогут длительные пешие прогулки и пробежки. А ещё можно делать самомассаж и разминать себе шею, чтобы сделать приток крови к коже активнее и улучшить лимфатическое движение. В завершение косметолог рекомендовала хорошо высыпаться и добавить в рацион костный бульон, если в майские праздники пришлось есть много сладкого и солёного.

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Ранее гастроэнтеролог рассказала, как "не убить" ЖКТ маринадом для шашлыка в майские праздники. Врач призвала мариновать шашлык в вине или соке, но не в майонезе.

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Shutterstock / FOTODOM

Мирон Сидоров
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