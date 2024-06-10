Назван способ эффективно побороть прокрастинацию и понять истинные желания

Когда человек откладывает какое-то дело на потом, это не лень, ведь такого понятия в психологии нет, рассказала "Вечерней Москве" психолог Мария Макаренко. По её словам, причина кроется в отсутствии энергии или мотивации.

Эксперт сообщила, что мозгу нужны чёткие мотивы для действий. В качестве примера она привела изучение английского, которым можно заниматься годами ради путешествий, но освоить за два месяца, если он нужен на новой работе. Макаренко посоветовала создать условие, при котором невыполнение задачи закончится неприятностью.

"Например, вы давно хотите заняться спортом, но абонемент в фитнес-клуб пылится на полке. Купите дополнительные индивидуальные тренировки, которые сгорают при непосещении. У вас появится двойная мотивация: потеря денег и ответственность перед тренером. Если даже это не сподвигнет вас заняться спортом, значит, это просто вам не нужно. Это не ваша истинная цель, отложите её со спокойной душой. Пересмотрите свои желания и оцените, действительно ли они ваши", — пояснила Макаренко.

Ещё одним фактором лени она назвала отсутствие ресурса. Важно распределять силы так, чтобы не тратить их до конца. Не нужно делать всё сразу, лучше разбить задачи на мелкие, выполнимые шаги. Мозгу, как и телу, нужен отдых.

Макаренко предупредила, что путешествия, переезды и праздники — это источники стресса и утомления, которые истощают человека так же, как ссоры с близкими или рабочие неурядицы. Поэтому вместо того, чтобы называть себя ленивым, лучше постараться понять, действительно ли вы хотите достичь поставленных целей и какие шаги готовы предпринять для этого.