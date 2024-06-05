"Период возможностей": Назван способ обернуть кризис среднего возраста в духовное обновление

По достижении 40-летнего возраста многих накрывают подавленное состояние, беспричинные сомнения и тоска по невоплощённым мечтам. Это и есть кризис среднего возраста, который можно и нужно преодолевать с пользой для себя, рассказала психолог Ольга Романив.

В отличие от депрессии, лечение которой требует клинического вмешательства, кризис среднего возраста — это своеобразный сигнал к пробуждению. Его правильная расшифровка отблагодарит вас личностным ростом и самопознанием, заверила эксперт.

"Распознавание симптомов и стадий кризиса среднего возраста может помочь людям пройти этот сложный этап с осознанием и поддержкой, в конечном итоге превратив период сомнений в период возможностей и обновления", — поделилась собеседница "Вечерней Москвы".

По словам Романив, кризис среднего возраста неразрывно связан с какими-то переменами. Осознание утраченной молодости или болезненный разрыв — все эти предсказуемые и внезапные повороты судьбы необходимо принять, а не сопротивляться им. Лишь в этом случае разум откроется для поиска новых целей, неожиданных хобби и источников радости.

"Новые увлечения или старые интересы могут привнести в повседневную жизнь оживление и удовлетворение, помогая справиться с чувством застоя или неудовлетворённости, будь то освоение нового навыка, путешествие в новые места или участие в творческих проектах. Эти занятия могут возродить в человеке страсть к жизни", — подытожила психолог.