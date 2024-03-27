Топ-7 женских страхов после 40: памятка, как эффективно бороться с кризисом и жить по полной

Многие женщины в возрасте сорока лет проходят жизненный этап, во время которого фактически "пересобирают" себя, свои ценности и смыслы. Этот этап часто сопровождается неуверенностью в будущем, эмоциональными переживаниями и желанием перемен. Всё это во многом связано со страхами, которые проявляются в этот период жизни.

Важно помнить, что здоровый образ жизни, забота о себе и новые увлечения помогут обрести внутренний комфорт и освободиться от тревоги. Life.ru поговорил с танцевально-двигательным терапевтом и автором женских трансформационных тренингов Ольгой Дубцовой и узнал, что делать, если после сорока появились страхи.

1. Страх ушедшей красоты

Как женщинам бороться с кризисом среднего возраста? Фото © Freepik

Первое, про что говорит эксперт, — это тревожность, связанная с возрастными изменениями. Когда женщина задумывается о том, что ей уже сорок, может возникнуть страх потерять свою красоту и привлекательность. Здесь очень важно уделять себе внимание и не сравнивать себя с другими.

2. Страх прожить не свою жизнь

Он приходит вместе с вопросом: "А тем ли я занимаюсь?" На это можно посмотреть под другим углом и найти для себя новые возможности получить вдохновение. Также очень важно не обесценивать свои результаты и жизненный опыт. Ольга Дубцова Танцевально-двигательный терапевт

3. Страх одиночества

Со слов Ольги Дубцовой, этот страх чаще всего появляется у женщин в связи с давлением и некорректными вопросами от социума. "Выбирайте окружение, которое вас поддерживает и наполняет. И помните, что когда женщина любит и ценит себя, то она всегда будет привлекательна и сможет создать семью, если для неё это важно", — советует специалист.

4. Страх гормональных изменений

Как преодолеть страхи и тревоги: советы для женщин 40+. Фото © Freepik

Тревожность на эту тему появляется от недостатка информации о данном периоде. Справиться с переживаниями поможет здоровый образ жизни, внимательное отношение к себе и своему состоянию, обращение за консультацией к гинекологу-эндокринологу, а также психологу, если есть такая необходимость. Можно сделать чекап организма и восполнить дефициты, если они есть, — часто это очень помогает улучшить своё физическое и эмоциональное состояние.

5. Страх потери близких

Страх потери близких также является естественным, и очень важно не избегать его. К сожалению, мы не можем повлиять на чужую жизнь, но можем проводить больше времени с родными. Ольга Дубцова Танцевально-двигательный терапевт

6. Страх беременности и родов

Тревога и страхи на эту тему чаще всего возникают у женщин после сорока, потому что есть мнение, что в этом возрасте появляются сложности. Необходимо искать опору и поддержку в позитивном опыте других женщин и избегать давления извне.

7. Страх бедности

Страх бедности и увядшей красоты: чего ещё боятся женщины после сорока и как вернуть себе радость жизни в любом возрасте. Фото © Freepik

Страх бедности, как рассказывает Life.ru эксперт, является следствием детских программ и отсутствием базового чувства безопасности. "Здесь очень важно улучшать свои знания в сфере финансов, чтобы растворить страх, и уделить внимание проработке детских убеждений, связанных с деньгами", — подсказывает решение Ольга Дубцова.