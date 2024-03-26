6 фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить во время секса

В мире, где открытость и честность в отношениях ценятся как никогда, важно помнить о такте и уважении к партнёру, особенно в таком деликатном аспекте, как интимная близость. Сегодня разбираем шесть фраз, которые могут казаться невинными, но способны нанести вред вашему взаимопониманию и близости.

1. Фраза: "С бывшим/бывшей было совсем по-другому"

Интимные разговоры: что никогда не стоит говорить партнёру. Фото © Freepik / gpointstudio

Воспоминания о прошлых отношениях могут обогатить наш опыт. Но не стоит делиться ими, сравнивая нынешнего партнёра с предыдущими. Это не просто невежливо, это как холодный душ для чувств второй половинки. Вместо этого почему бы не поделиться идеями или предложениями, которые помогут вам обоим найти новые способы доставлять друг другу удовольствие и радость?

2. Фраза: "Тебе не хватает страсти"

Критика в интимной обстановке особенно болезненна. Если вам кажется, что возлюбленный или дама сердца слишком сдержанны, возможно, это связано с волнением или неуверенностью. Попробуйте вместо критики поддержать и обсудить ваши желания и предпочтения в спокойной, непринуждённой обстановке.

3. Фраза: "Почему ты не можешь так, как мне хочется?"

Как слова влияют на отношения: интимные табу. Фото © Freepik / whyhomestudio

Ожидать, что партнёр будет читать ваши мысли, — провальная тактика. Открытый диалог о своих желаниях и фантазиях может стать ключом к гармонии. Вместо упрёков предложите диалог, в котором каждый сможет выразить свои предпочтения.

4. Фраза: "Ты смешно выглядишь"

Секс — это не сцена для выступления, где требуется безупречность в каждом движении. Это время, когда можно забыть о внешнем виде и сосредоточиться на ощущениях и эмоциях. Шутки или замечания о внешности могут нанести удар по самооценке партнёра. Да так, что это будет ваш последний совместный секс.

5. Фраза: "Дай-ка я проверю свой телефон"

Шесть фраз, которые могут испортить интимную близость. Фото © Freepik

Современный мир требует многозадачности, но есть моменты, которые требуют нашего полного внимания. Интимная близость — один из них. Демонстрируйте уважение и заботу, полностью отдаваясь моменту со второй половинкой. А вот попытки прерваться, чтобы проверить сообщения... Большего неуважения сложно вообразить.

6. Фраза: "Фу, мерзость"

У каждого из нас личные предпочтения и границы, и это нормально. Но крайне важно выражать свои чувства уважительно и тактично. Если что-то вас не устраивает, постарайтесь объяснить это без оценочных суждений и критики.