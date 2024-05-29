Психолог Харитонова назвала лучшие способы борьбы со страхом смерти

Самый лучший способ избавиться от танатофобии (страх смерти) — это принять её с распростёртыми объятиями, заявила психолог Юлия Харитонова. По её мнению, стоит наполнить свою жизнь эмоциями, отказаться от вредных привычек и тренировать не только тело, но и мышление.

"Следует наполнить жизнь эмоциями, чтобы пустоты не было уже сейчас. Нужно проживать отпущенное время здоровыми и энергичными", — приводит её слова РИАМО.

Порой можно воспользоваться специальными упражнениями, например техникой "Смысл жизни". Нужно представить свою смерть через год и набросать планы на это время. Обозначить всё, что нужно незамедлительно сделать: помириться с близкими, найти друга, помочь животным в приюте и так далее.

Секрет хорошей жизни состоит в том, чтобы ценить её и жить так, чтобы у нас было как можно больше счастливых дней. Юлия Харитонова Психолог

Также преодолеть страх можно, написав историю своей смерти, представив её как можно ярче, составить завещание или перечислить всё, что хотели бы сказать родным в последний день. Ещё можно посетить больницу или погрузиться в фильмы и книги с соответствующей тематикой.

Кстати, поскольку при стрессе у человека напрягаются мышцы, физические нагрузки помогут телу расслабиться и почувствовать счастье. Такие переключения очень полезны, подчеркнула эксперт. Ещё один способ взять себя в руки — принять холодный душ.