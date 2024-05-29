Психолог Харитонова назвала лучшие способы борьбы со страхом смерти
Психолог Харитонова: Чтобы победить танатофобию, нужно наполнить жизнь эмоциями
Победить танатофобию не так уж и сложно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen
Самый лучший способ избавиться от танатофобии (страх смерти) — это принять её с распростёртыми объятиями, заявила психолог Юлия Харитонова. По её мнению, стоит наполнить свою жизнь эмоциями, отказаться от вредных привычек и тренировать не только тело, но и мышление.
"Следует наполнить жизнь эмоциями, чтобы пустоты не было уже сейчас. Нужно проживать отпущенное время здоровыми и энергичными", — приводит её слова РИАМО.
Порой можно воспользоваться специальными упражнениями, например техникой "Смысл жизни". Нужно представить свою смерть через год и набросать планы на это время. Обозначить всё, что нужно незамедлительно сделать: помириться с близкими, найти друга, помочь животным в приюте и так далее.
Секрет хорошей жизни состоит в том, чтобы ценить её и жить так, чтобы у нас было как можно больше счастливых дней.
Также преодолеть страх можно, написав историю своей смерти, представив её как можно ярче, составить завещание или перечислить всё, что хотели бы сказать родным в последний день. Ещё можно посетить больницу или погрузиться в фильмы и книги с соответствующей тематикой.
Кстати, поскольку при стрессе у человека напрягаются мышцы, физические нагрузки помогут телу расслабиться и почувствовать счастье. Такие переключения очень полезны, подчеркнула эксперт. Ещё один способ взять себя в руки — принять холодный душ.
Многие, кстати, нагнетают и накручивают себя из-за каких-то мелочей. Зачастую люди верят в различные приметы и суеверия, связанные со смертью и здоровьем. Как уверены некоторые, если ломаются охранные атрибуты (крестик или оберег), значит, скоро в жизни случится что-то плохое. Подробнее о том, так ли это на самом деле, — в материале Life.ru.