Можно дойти до суда: Юрист рассказал, что делать с банковскими картами умершего

Если после смерти человека остались его банковские карты, деньги с них снимать нельзя, так как они по завещанию или по закону наследуются наравне с другим имуществом, рассказал aif.ru юрист Сергей Гаврюшкин.

По его словам, так как банковская карта связана с личностью человека, после его смерти банк блокирует её, а также различные операции. Информацию о случившемся банку передаёт Федеральная налоговая служба: данные с номером и датой составления записи акта о смерти, а также сведения о номерах счетов физлица. Эту же информацию финансовой организации могут предоставить загс, больница, полиция и другие.

"Если вы хотите оперативно заблокировать карту умершего родственника, лучше самостоятельно посетить кредитное учреждение и предоставить все документы, подтверждающие этот печальный факт. Но распоряжаться деньгами с зарплатных и дебетовых карт умершего наследники смогут только через полгода после открытия наследственного дела, при этом просто хранить банковские карты дома не воспрещается. По истечении этого срока нотариус выдаст наследнику свидетельство о принятии наследства — документ необходимо отнести в банк. Если сумма существенная, лучше заказать её заранее", — пояснил Гаврюшкин.

Однако есть исключение, когда часть денег можно получить заранее, чтобы оплатить похороны. Для этого нужно предоставить в банк документ о смерти человека, потом открыть у нотариуса право на наследство, получить этот документ и обратиться с ним в кредитную организацию.

Главное, не стоит снимать деньги самовольно: это может стать причиной судебного разбирательства и средства заставят вернуть согласно статье 188 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Наличие доверенности тоже не поможет, ведь после смерти человека она аннулируется. К слову, деньги на кредитках принадлежат банку и не рассматриваются как наследство.