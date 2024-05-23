Можно дойти до суда: Юрист рассказал, что делать с банковскими картами умершего
Юрист Гаврюшкин: Деньги со счетов умершего можно снимать только на похороны
Если после смерти человека остались его банковские карты, деньги с них снимать нельзя, так как они по завещанию или по закону наследуются наравне с другим имуществом, рассказал aif.ru юрист Сергей Гаврюшкин.
По его словам, так как банковская карта связана с личностью человека, после его смерти банк блокирует её, а также различные операции. Информацию о случившемся банку передаёт Федеральная налоговая служба: данные с номером и датой составления записи акта о смерти, а также сведения о номерах счетов физлица. Эту же информацию финансовой организации могут предоставить загс, больница, полиция и другие.
"Если вы хотите оперативно заблокировать карту умершего родственника, лучше самостоятельно посетить кредитное учреждение и предоставить все документы, подтверждающие этот печальный факт. Но распоряжаться деньгами с зарплатных и дебетовых карт умершего наследники смогут только через полгода после открытия наследственного дела, при этом просто хранить банковские карты дома не воспрещается. По истечении этого срока нотариус выдаст наследнику свидетельство о принятии наследства — документ необходимо отнести в банк. Если сумма существенная, лучше заказать её заранее", — пояснил Гаврюшкин.
Однако есть исключение, когда часть денег можно получить заранее, чтобы оплатить похороны. Для этого нужно предоставить в банк документ о смерти человека, потом открыть у нотариуса право на наследство, получить этот документ и обратиться с ним в кредитную организацию.
Главное, не стоит снимать деньги самовольно: это может стать причиной судебного разбирательства и средства заставят вернуть согласно статье 188 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Наличие доверенности тоже не поможет, ведь после смерти человека она аннулируется. К слову, деньги на кредитках принадлежат банку и не рассматриваются как наследство.
Ранее юрист раскрыл тонкости правил раздела наследства. По его словам, ГК РФ чётко определяет, сколько каждому из наследников полагается имущества. Эксперт уточнил, что дети равноправны перед законом независимо от пола или брака родителей и получают одинаковые доли наследства, это касается и приёмных. Размер доли каждого наследника зависит от их количества.
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