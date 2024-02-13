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13 февраля, 15:46

Россиян будут уведомлять о долгах умерших родственников до вступления в наследство

Госдума приняла законопроект об информировании о долгах наследодателя

Фото © Shutterstock.com

Фото © Shutterstock.com

Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект об информировании о долгах наследодателя. Документ будет обязывать нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах их умершего родственника, ведь по действующему закону им придётся оплачивать эти долги.

Принятие закона позволит наследникам своевременно сопоставить размер долга со стоимостью наследуемого имущества и решить, что для них лучше: вступить в наследство или отказаться от него.

В пояснительной записке сказано, что порядок информирования наследников о долгах, которые перейдут им в случае принятия наследства, до сих пор не был законодательно определён. Нередки случаи, когда россияне, вступившие в права наследства, узнают о долгах умерших наследодателей только после того, как начинают получать требования кредиторов. Порой выясняется, что эти суммы даже превышают стоимость унаследованного имущества. Словом, в наследство такому человеку достаются одни долги. Предложенные поправки призваны защитить граждан от таких опасных наследственных казусов.

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Марина Калегина
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