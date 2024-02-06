Внебрачным детям объяснили, когда они могут получить наследство умершего родителя

Рождённые вне брака дети наследуют имущество умершего родителя наравне с братьями и сёстрами, которые появились на свет после официального создания семьи. О правилах получения положенной доли в беседе с aif.ru рассказала юрист Марина Захарова.

По словам собеседницы газеты, претендовать на наследство внебрачный ребёнок может лишь в том случае, если его скончавшиеся отец или мать были вписаны в свидетельство о рождении или их родство было признано судом. Дальнейшее развитие ситуации зависит от возраста детей.

"Несовершеннолетнему полагается обязательная доля, даже если умерший оставил завещание. Размер обязательной доли составляет не менее 50% от той части, которую он получил бы при наследовании по закону. Совершеннолетний получит долю как наследник первой очереди, но ему ничего не полагается, если есть завещание и внебрачный ребёнок в нём не указан", — пояснила Захарова.