Юрист объяснила, надо ли платить кредит за умершего родственника

Часто в наследство люди получают не только имущество, но и долги покойного. В каких случаях придётся платить кредит за умершего родственника и придётся ли вообще, Лайфу рассказала основатель юридической компании GAP Ирина Гукова.

Она рассказала, что ранее банки могли игнорировать страхование кредита и обращаться за выплатой долга к родным, поскольку они должны были оформлять все необходимые бумаги для перекладывания ответственности на страховую. При этом родственники могли даже не знать, что у покойного были кредиты. Но в 2023 году Госдума внесла изменения в закон "О потребительском кредите (займе)", которые обязывают банки обращаться за долгами умерших в страховые компании, а не напрямую к родственникам.

"По новым правилам, банкам придётся самостоятельно проверять страховой статус клиента и в первую очередь требовать выплату у выдавшей полис компании, и только при недоимке у банка будет право взыскания остатка с родных", — объяснила собеседница Лайфа.