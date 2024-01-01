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Вступили в силу ограничения Центробанка РФ по лимитам на выдачу кредитов

1 января, 07:52
Вступили в силу ограничения ЦБ РФ по выдаче кредитов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вступили в силу ограничения ЦБ РФ по выдаче кредитов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В России с 1 января вступили в силу принятые Центробанком РФ ограничения по выдаче кредитных карт и необеспеченных кредитов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на регулятор.

Как поясняется, для заёмщиков, имеющих долговую нагрузку до 80%, доля выдаваемых кредитов теперь будет равняться 25% против 30%, как было ранее. Также ужесточён лимит займов для кредитных карт, с 1 января показатель составит 10% против 20%. Что касается микрофинансовых организаций, то эта цифра снижена с 30% до 25%.

Рекомендации Центробанка: как сэкономить на переводах и платежах
Рекомендации Центробанка: как сэкономить на переводах и платежах

Как ранее писал Лайф, Центробанк в очередной раз ограничил долю кредитов и кредитных карт, которые банки могут выдавать заёмщикам с повышенной долговой нагрузкой. Новые правила начнут действовать с 1 января.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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