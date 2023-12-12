Рекомендации Центробанка: как сэкономить на переводах и платежах За первые полгода 2023-го россияне выполнили почти 130 млн переводов без открытия банковского счёта. Их общая сумма — 693 млрд рублей. Эксперт Управления платёжных систем и расчётов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова рассказала Лайфу, как сэкономить на платежах. 11 декабря, 21:44 Эксперт Центробанка рассказала, как сэкономить на платежах и переводах. Обложка © Shutterstock

Какие расходы возникают при переводах. Обычно функцию перевода денег берёт на себя посредник. Он доставляет средства адресату. Такими "доставщиками" могут быть банк, платёжная система, Почта России или оператор электронных денежных средств. Разумеется, посредник хочет получить оплату за свои услуги в виде комиссии. Но люди платить комиссию не хотят. Оказывается, можно обойтись и без неё.

Способы сэкономить на переводах и платежах

1. Перевод денег со счёта на счёт без использования карты

При переводе денег с одной карты на другую в операции участвует платёжная карточная система, а ей отчисляется комиссия. Бывает, что банки и предприятия заключают соглашения. Тогда для клиентов переводы становятся бесплатными. В этом случае расходы берут на себя банки и магазины. Но есть возможность переводить деньги напрямую со счёта на счёт. Комиссию при этом платить не придётся.

Сейчас набирает популярность оплата по QR-кодам — небольшим чёрно-белым квадратам, в которых зашифрованы платёжные реквизиты. В этом случае не требуется банковская карта. Деньги поступают напрямую со счёта покупателя на счёт продавца. Потребуется только телефон, на котором установлено мобильное приложение банка или приложение СБП. Правда, перед оплатой надо уточнить, принимает ли магазин платежи по QR-коду от вашего банка.

Крупные торговые сети и интернет-магазины настроили оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей — СБП. Фото © Shutterstock

Крупные торговые сети и интернет-магазины настроили оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей — СБП. К ней подключились все крупные российские банки, а некоторые даже развивают собственные сервисы QR-платежей. От того, какую систему QR-оплаты выбрал продавец, СБП или другую, зависит, будет ли комиссия за оплату по QR-коду или нет. За платежи по СБП ни банки, ни магазины никакой комиссии с покупателя не берут. Так же, как и при оплате картой или наличными.

— От того, какую систему QR-оплаты выбрал продавец, СБП или другую, зависит, будет ли комиссия за оплату по QR-коду или нет. За платежи по СБП ни банки, ни магазины никакой комиссии с покупателя не берут, как и при оплате картой или наличными, — рассказала эксперт Управления платёжных систем и расчётов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова.

2. Перевод без платежа

Обычно нет комиссии за переводы внутри одного банка как за онлайн, так и за офлайн. Правда, некоторые банки устанавливают лимит бесплатных перечислений в месяц. За отправку сумм сверх лимита берут комиссию — порядка 1–1,5%.

За перевод из одного банка в другой обычно нужно заплатить от 0,5 до 6% в зависимости от суммы, валюты и способа транзакции. СБП позволяет делать переводы по номеру телефона между клиентами банков, подключённых к системе.

По закону сумма одного перевода составляет не более 1 млн рублей. Фото © Shutterstock

По закону сумма одного перевода составляет не более одного млн рублей. Впрочем, банки вправе самостоятельно снизить этот лимит. В день гарантированно можно отправить через СБП до 150 тыс. рублей через каждый банк, который подключён к этой системе. Этот лимит банки могут увеличить по своему усмотрению. Переводы через СБП до 100 тыс. рублей в месяц бесплатны. Если сумма больше, банки вправе брать комиссию до 0,5% от размера перевода, но не более 1500 рублей.

— Отличить платёж через Систему быстрых платежей можно по логотипу СБП внутри QR-кода. Если значок есть, то никакой комиссии за платёж не будет. При оплате через собственные QR-сервисы отдельных банков придётся уточнить условия сделки перед покупкой. Банки, которые развивают свои сервисы, могут устанавливать комиссии, — пояснила Наталья Демидова.

3. Онлайн-платежи

Можно сэкономить время и деньги, если подключить автоплатёж. Например, на оплату услуг ЖКХ и интернета, налогов и штрафов, кредитов. Онлайн-переводы всегда дешевле, чем в отделении банка. Так, за отправку перевода через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение с вас возьмут 0,5–1%, а в офисе банка — 1–2%.

Некоторые банки предлагают клиентам возможность оплаты по QR-коду. Если он есть на квитанции, можно считать его смартфоном через приложение банка. В этом случае вся информация загрузится автоматически. Нужно будет только проверить данные и указать, с какого счёта списать оплату.

Ещё один вариант — оплата на портале "Госуслуги". Для этого достаточно создать там упрощённую учётную запись. Для регистрации нужны только ФИО, мобильный телефон и адрес электронной почты.

4. Кешбэк и бонусы

Кешбэк помогает банкам привлекать клиентов и мотивировать их чаще пользоваться картой. Сегодня популярны три вида возвратов: классический кешбэк деньгами, начисление бонусов, баллов или миль. Вы оплачиваете покупку в магазине, а банк возвращает вам часть стоимости. Для банка это выгодно, ведь обычно магазин платит банку комиссию за каждого его клиента, который пришёл за покупками. Поэтому банк, по сути, не тратит свои деньги, зато получает больше активных пользователей безналичного расчёта.

Крупные банки создают собственные экосистемы со множеством сервисов — от онлайн-магазинов до сотовых операторов и турагентств. Чтобы привлечь новых пользователей и повысить продажи, банки готовы предлагать особенно выгодные кешбэк-программы для тех, кто пользуется этими сервисами.

— Банки часто сотрудничают с крупными торговыми сетями, компаниями-перевозчиками, телеком-операторами и т.д., в точках партнёров кешбэк может достигать до 30% от суммы чека. В этом случае банк не делится своей комиссией с владельцем карты — это продавец возмещает банку часть стоимости покупки, тот возвращает её клиенту в виде кешбэка, — рассказала Наталья Демидова.

5. Рассрочка вместо кредита

Карты рассрочки при их правильном использовании могут оказаться выгоднее кредитных карт, но надо учитывать особенности этого продукта. Система карт рассрочки продумана так, чтобы ни банк, ни магазин, где был куплен товар, не оставались внакладе. Банк зарабатывает на комиссии, которую ему платят магазины-партнёры. Выгода покупателя в том, что, приобретая товар сегодня, он не платит проценты, в отличие от кредита.

Принцип действия кредиток с длительным льготным периодом и карт рассрочки схож: на карте есть доступная сумма денег, и ими можно воспользоваться, чтобы что-то купить, а затем гасить долг, внося платежи. Рассрочка, если не вернуть деньги в срок, превратится в кредит под определённый процент, как если не уложиться в льготный период по кредитной карте.

Кроме того, в отличие от кредитных карт, у карт рассрочки есть ряд существенных ограничений. С карты рассрочки можно тратить деньги только в магазинах-партнёрах банка и нельзя снимать наличные, зато обслуживание такой карты обычно бесплатно, некоторые банки даже предлагают по ним кешбэк.

Переводы онлайн всегда дешевле, чем через кассу. Фото © Shutterstock

Памятка Центробанка: Самое главное, что нужно учитывать: переводы онлайн всегда дешевле, чем через кассу. Переводы со счёта на счёт всегда дешевле, чем с использованием карт. Использование электронных кошельков — самый рискованный вид платежей, а использование СБП — самый выгодный, если переводы идут между разными банками.

Наглядно увидеть все рекомендации ЦБ можно в проекте LIFE и Центробанка.

Авторы Нина Важдаева