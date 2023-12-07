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Как экономить на переводах и платежах: эксперт Центробанка делится секретами в спецпроекте Лайфа

Эксперт ЦБ Демидова: За платежи по СБП ни банки, ни магазины комиссии не берут

7 декабря, 09:52
<p>В рамках совместного <u><a href="https://life.ru/special/perevody_i_platezhi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">проекта</a></u> LIFE и Центробанка эксперт рассказала, как в декабре 2023 года выгодно совершать оплату и переводить сбережения. Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/pensive-woman-paying-bills-at-home_11453198.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> gpointstudio / freepik </a></p>

В рамках совместного проекта LIFE и Центробанка эксперт рассказала, как в декабре 2023 года выгодно совершать оплату и переводить сбережения. Фото © gpointstudio / freepik

Сегодня люди всё чаще выбирают перевод денег вместо расчёта наличными. Согласно статистике Центробанка, за первое полугодие 2023 года россияне выполнили почти 130 млн переводов без открытия банковского счёта. Их общая сумма составила 693 млрд рублей.

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Не секрет, что люди всё чаще выбирают перевод денег вместо расчёта наличными. Во-первых, это удобно: не нужно носить полный кошелёк мелочи. Во-вторых, быстро: достаточно поднести к терминалу пластиковую карту или смартфон, после чего нужная сумма списывается автоматически. И нет необходимости встречаться с другим человеком, если нужно передать ему деньги

поясняет эксперт Управления платёжных систем и расчётов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова.

При этом часто за переводы приходится платить комиссию. Так, обычно функцию перевода денег берёт на себя посредник. Он доставляет средства адресату. Посредниками могут быть банк, платёжная система, Почта России или оператор электронных денежных средств. Комиссия — это оплата посреднику за услуги перевода средств. Оказывается, можно обойтись и без неё.

Для безопасности: Названы операции, за которые банк заблокирует карту

Для безопасности: Названы операции, за которые банк заблокирует карту

LIFE совместно с ЦБ подготовил спецпроект, в котором собрал все доступные способы оплаты и выгодных переводов средств без комиссии. Так, сегодня набирает популярность оплата по QR-кодам через СБП — Систему быстрых платежей.

"От того, какую систему QR-оплаты выбрал продавец — СБП или другую, зависит, будет ли комиссия за оплату по QR-коду или нет, утверждает Демидова. За платежи по СБП ни банки, ни магазины никакой комиссии с покупателя не берут, как и при оплате картой или наличными".

5 вещей, на которых в других странах экономят, а наши люди ни в чём себе не отказывают

5 вещей, на которых в других странах экономят, а наши люди ни в чём себе не отказывают

Центробанк напоминает: переводы онлайн всегда дешевле, чем через кассу. Однако это не единственный способ сэкономить. Например, можно использовать карты рассрочки вместо кредитных карт. В этом случае при приобретении товара покупатель не платит проценты. Однако надо учитывать ряд нюансов и возможных ограничений.

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Карты рассрочки при их правильном использовании могут оказаться выгоднее кредитных карт, но надо учитывать особенности этого продукта

предостерегает Наталья Демидова.

Ещё больше рекомендаций, лайфхаков и секретов экспертов, как максимально выгодно оплачивать товары и переводить средства без комиссии, — в проекте LIFE и Центробанка.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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