Для безопасности: Названы операции, за которые банк заблокирует карту

При регулярном снятии крупных сумм технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые используют ведущие банки, могут заблокировать карту клиента. Об этом в беседе с "Прайм" рассказал заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

По словам специалиста, ИИ для обеспечения безопасности денежных переводов анализирует транcакции по нескольким тысячам параметров на базе математических моделей. В случае если человек регулярно снимает крупные суммы с карты, особенно если они только поступили на счёт, у техники могут возникнуть подозрения и тогда платёж задержат до проведения дополнительной проверки.

"После неё информация возвращается в систему платежей, клиента просят подтвердить транcакцию через код из СМС-сообщения, отпечатком пальца, ответом на звонок из банка”, — рассказал собеседник издания.

Чтобы исключить ложное срабатывание системы и при этом не ухудшать выявление незаконных действий, ИИ обращает внимание на близость отправителя и получателя перевода между собой. А слова, указанные в строке "назначение платежа", по словам Магомедова, не имеют решающего значения для искусственного интеллекта.