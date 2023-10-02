Юрист раскрыла россиянам лазейку для "обнуления" долга по кредиту

Долги по кредитам можно не выплачивать, если банк не успел вовремя обратиться в суд, рассказала Ura.ru старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталья Пшеничникова.

Она объяснила, что исковой срок составляет три года. Если за это время банк не успел обратиться в суд, шансы на "обнуление" кредита высоки. Но есть нюансы: срок отсчитывается от даты последнего платежа, а не выдачи кредита. А если долг перекупили коллекторы, то это не влияет на пропуск заёмщиком срока. Также следует знать, что замена лиц в кредитном договоре не меняет срок исковой давности.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко разъяснила должникам порядок работы приставов, которые получили документ по взысканию. Главный нюанс заключается в том, что они имеют право растянуть на долгие годы процесс.

"Они осуществляют мероприятия по розыску доходов и имущества должника, наложению обеспечительных мер и реализации имущества в счёт погашения долга. На это отводится два месяца, но на практике зачастую сроки растягиваются из-за большой загруженности судебных приставов-исполнителей. Если у должника ничего не нашли, исполнительное производство прекращается, а исполнительный лист возвращается взыскателю. Однако спустя шесть месяцев он может опять предъявить исполнительный лист для взыскания в ФССП России", — объяснила Дайнеко.

Руководитель юридической компании "Эксперт" Александр Штайдо заявил, что если на должника уже наложили запреты, то, скорее всего, они действуют в рамках исполнительного производства. Это можно решить, погасив долг, отменив судебный акт, а также списав долг через МФЦ или арбитражный суд.