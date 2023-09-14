Иноагентам с долгами хотят запретить выезд из России

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить выезд за рубеж иноагентам при любой сумме долга, сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение.

Парламентарий объяснил, что сейчас судебный пристав имеет право по заявлению или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника, если долг превышает 10 тысяч либо 30 тысяч рублей в зависимости от характера задолженности.

Часто под это ограничение попадают граждане, у которых есть семьи и постоянное место работы, которые не планируют покидать страну на продолжительный срок. При этом иноагенты в последнее время активно переезжают за рубеж, после чего истребование долга с данных лиц становится проблемой для приставов, заключил Фёдоров.

"В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части наделения судебного пристава-исполнителя правом выносить постановление о временном ограничении на выезд из страны для иностранных агентов, имеющих любой размер задолженности по исполнительному документу", — предлагает парламентарий.