В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России"

В России может появиться специальная маркировка для товаров из недружественных стран — "произведено врагом РФ". С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Он напомнил, что многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, всё же в том или ином виде стараются продавать свою продукцию на нашем рынке. Или те, кто ушёл, хлопнув дверью, теперь возвращаются — уже без громких заявлений, под другим названием, в коллаборации с производителями из дружественных стран.