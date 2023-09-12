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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 07:00
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В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России"

Депутат Журавлёв предложил маркировать товары из недружественных стран

В России может появиться специальная маркировка для товаров из недружественных стран — "произведено врагом РФ". С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Он напомнил, что многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, всё же в том или ином виде стараются продавать свою продукцию на нашем рынке. Или те, кто ушёл, хлопнув дверью, теперь возвращаются — уже без громких заявлений, под другим названием, в коллаборации с производителями из дружественных стран.

"Не обращать внимания на такую экспансию было бы по меньшей мере неблагоразумно — публично осуждая страну или финансируя ВСУ, компании продолжают на ней же и зарабатывать, ситуация абсурдная. Уверен, что такие товары нужно маркировать "произведено врагом России", причём обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля", — подчеркнул парламентарий в беседе с Лайфом.

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А ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке средств зарубежных юридических лиц, в отношении которых в России были введены санкции. Кроме того, глава государства одобрил приостановку действия некоторых пунктов налоговых договоров с США, странами Евросоюза и другими недружественными государствами.

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LIFE / Владимир Суворов

Ольга Годуненко
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