В Госдуму внесут проект о наказании для эксгибиционистов

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен внести в нижнюю палату парламента уже подготовленный им законопроект, согласно которому появление в некоторых общественных местах в обнажённом или полуобнажённом виде будет квалифицироваться как мелкое хулиганство. Копия проекта федерального закона и пояснительной записки есть в распоряжении журналистов.

Автор инициативы рассказал, какова цель проекта. Он призван укрепить общественный порядок и защитить россиян, в частности несовершеннолетних, от пагубного воздействия людей, которые позволяют себе появляться на публике голыми или полуголыми в нарушение общепринятых в России норм религиозной и общественной этики, оскорбляя тем самым человеческое достоинство и социальную нравственность.

"Проблема вызывающего поведения так называемых социальных нудистов, позволяющих себе появляться в полностью обнажённом либо непристойно полуобнажённом виде ради эпатажа публики на улицах и в иных общественных местах, представляет очевидный вызов традиционным российским духовно-нравственным ценностям", — цитирует RT текст пояснительной записки.

Милонов объяснил, что изменения в статье 20.1 КоАП закроют брешь в законодательстве, расширив определение мелкого хулиганства. Обнажённым видом считается полное отсутствие одежды, как и её отсутствие на нижней половине человеческого тела, а полуобнажённым — неприкрытая одеждой верхняя часть тела.

В действующем законодательстве к мелкому хулиганству относят нарушение общественного порядка с демонстрацией очевидного неуважения к обществу с нецензурной бранью в местах общего пользования. Кроме того, как хулиганство трактуют оскорбительное приставание к гражданам и уничтожение или порчу чужого имущества.