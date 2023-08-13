57-летний москвич с тёмным прошлым пытался соблазнить девочку голыми танцами с балкона

В Москве 57-летний мужчина, имевший в прошлом судимость за захват заложников, подозвал с балкона своей квартиры проходившую мимо семиклассницу и принялся на её глазах отплясывать голышом. Об этом сообщил SHOT.

Инцидент произошёл в Нагорном районе. 13-летняя школьница направлялась домой по Чонгарскому бульвару, возвращаясь из гостей от своей подруги. В какой-то момент её позвал мужчина, стоявший на балконе второго этажа одного из домов. Девочка рассказала, что он тот попросил её приблизиться, а когда она выполнила его просьбу, стремительно оголился и начал энергично вытанцовывать, повторяя: "Смотри, смотри".

Балкон с панорамными окнами обеспечил достаточный обзор для того, чтобы увиденное потрясло школьницу. Она побежала домой, где рассказала всё матери, а та заявила о происшествии в полицию.

Правооохранители оперативно задержали любителя танцев, выяснилось, что это 57-летний мужчина, работающий на местной стройке. При установлении личности выяснилось, что в 20 лет он попал под суд из-за захвата заложников. Полиция проводит тщательную проверку стриптизёра.