57-летний москвич с тёмным прошлым пытался соблазнить девочку голыми танцами с балкона
В Москве мужчина голышом станцевал на балконе для 13-летней школьницы
В Москве 57-летний мужчина, имевший в прошлом судимость за захват заложников, подозвал с балкона своей квартиры проходившую мимо семиклассницу и принялся на её глазах отплясывать голышом. Об этом сообщил SHOT.
Инцидент произошёл в Нагорном районе. 13-летняя школьница направлялась домой по Чонгарскому бульвару, возвращаясь из гостей от своей подруги. В какой-то момент её позвал мужчина, стоявший на балконе второго этажа одного из домов. Девочка рассказала, что он тот попросил её приблизиться, а когда она выполнила его просьбу, стремительно оголился и начал энергично вытанцовывать, повторяя: "Смотри, смотри".
Балкон с панорамными окнами обеспечил достаточный обзор для того, чтобы увиденное потрясло школьницу. Она побежала домой, где рассказала всё матери, а та заявила о происшествии в полицию.
Правооохранители оперативно задержали любителя танцев, выяснилось, что это 57-летний мужчина, работающий на местной стройке. При установлении личности выяснилось, что в 20 лет он попал под суд из-за захвата заложников. Полиция проводит тщательную проверку стриптизёра.
А в конце июля в Астрахани совершенно голый мужчина проломил забор в детский сад, пролез в образовавшуюся дыру и пошёл разгуливать по территории, где в тот момент гуляли дети. Местные жители сразу вызвали полицейских. Пока они добирались, мужчина успел перейти дорогу и пробраться в детсад, где его и задержали. Однако хулиган не понял, за что был пойман, и представился полиции "серьёзным парнем".
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