На Камчатке мать разгуливала по улице с голым ребёнком и нарвалась на проверку прокуратуры

В Камчатском крае мать прогулялась с голым ребёнком по улице и навлекла на себя проверку прокуратуры. Инцидент произошёл на улице Лермонтова в Петропавловске-Камчатском.

Женщина разгуливает с голым ребёнком по Петропавловску-Камчатскому. Видео © t.me / MassMediaNews

"Прокуратура города Петропавловска-Камчатского организовала проверку по публикации в СМИ видео, на котором женщина во дворе дома на улице Лермонтова гуляет с голым маленьким ребёнком", — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции установили личность женщины, она опрашивается. Прокуратура намерена дать оценку действиям матери в части исполнения обязанностей по воспитанию ребёнка.