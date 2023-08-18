На Камчатке мать разгуливала по улице с голым ребёнком и нарвалась на проверку прокуратуры
Прокуратура Камчатки проверит мать, гулявшую по улице с голым ребёнком
В Камчатском крае мать прогулялась с голым ребёнком по улице и навлекла на себя проверку прокуратуры. Инцидент произошёл на улице Лермонтова в Петропавловске-Камчатском.
Женщина разгуливает с голым ребёнком по Петропавловску-Камчатскому. Видео © t.me / MassMediaNews
"Прокуратура города Петропавловска-Камчатского организовала проверку по публикации в СМИ видео, на котором женщина во дворе дома на улице Лермонтова гуляет с голым маленьким ребёнком", — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции установили личность женщины, она опрашивается. Прокуратура намерена дать оценку действиям матери в части исполнения обязанностей по воспитанию ребёнка.
Ранее Лайф писал, что в Тольятти мать морила детей голодом, изредка подкармливая кошачьей едой. Органы опеки изъяли у неё двух сыновей.
t.me / MassMediaNews