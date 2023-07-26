"Адовая ситуация": В Тольятти мать морила детей голодом, изредка подкармливая кошачьей едой

В Тольятти органы опеки забрали двух сыновей у женщины, которая морила их голодом и изредка кормила кошачьей едой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на подругу горе-мамаши.

В Тольятти органы опеки изъяли двух сыновей у матери, морившей их голодом. Видео © Телеканал "360"

Приятельница оказалась одной из сообщивших в органы о ненадлежащем обращении с детьми. Женщина рассказала, что пыталась повлиять на подругу, однако ей это не удалось, и она решила обратиться за помощью. В итоге к делу подключились органы опеки. Когда сотрудники вместе со спасателями, которые взламывали дверь, прибыли домой к нарушительнице, то оказались сильно шокированы увиденным.

"Там адовая ситуация, что они увидели", — вспоминает приятельница.

Младший ребёнок лежал в люльке в одном подгузнике, и по нему в этот момент ползало множество мух. К слову, мать вела разгульный образ жизни и понятия не имеет, кто его отец. Известно, что она жила с мужчиной, который был готов принять двоих сыновей, однако женщина была категорически против. А своё нежелание записать детей на сожителя объясняла выгодой — постоянные выплаты от государства. При этом приятельница рассказала, что мужчина и сам хотел обратиться в органы опеки, однако якобы боялся угроз женщины.

"Ты мужик, у тебя на глазах умирают дети, а ты боялся, что она тебя убьёт", — возмутилась она.