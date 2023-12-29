С 1 января вступают в силу новые ограничения по кредитам: Что ждёт клиентов в банках С 1 января банки меняют условия выдачи кредитов. Получить деньги станет сложнее. Как меняются условия выдачи кредитов, в том числе ипотеки, и что ждёт заёмщиков с Нового года? 28 декабря, 21:41 С 1 января взять кредит станет сложнее. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Какие изменения связаны с потребительскими кредитами

Центробанк в очередной раз ограничил долю кредитов и кредитных карт, которые банки могут выдавать заёмщикам с повышенной долговой нагрузкой. Новые правила начнут действовать с 1 января.

Таким образом, заёмщики с долговой нагрузкой от 50% станут чаще получать отказы в банках и микрофинансовых организациях (МФО). С 1 января доля кредитов, выданных в банках заёмщикам с долговой нагрузкой от 50% до 80%, должна составлять не больше 25%. Ранее этот показатель был на уровне 30%. Доля кредитных карт — 10%, тогда как ранее допускалось 20%.

Для МФО требования стали ещё жёстче — с 30% до 25% по микрозаймам и с 20% до 15% по кредитным картам. При этом для заёмщиков с долговой нагрузкой более 80% ничего не изменится. Им и так отказывали и в банках, и в МФО.

В то же время с 1 января 2024 года начинает действовать постоянный механизм кредитных каникул. Речь идёт о потребительских кредитах. Как сообщили в Центробанке, по одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода заёмщика и один раз, если клиент пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Приостановка платежа составит до шести месяцев.

— Заёмщик может получить каникулы, если его доход снизился в последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев. При этом человек сам обязан предоставить кредитору документы, подтверждающие право на меру поддержки. Его заявку могут принять или отклонить. Получить отказ можно, например, из-за банкротства заёмщика, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Получить каникулы можно только в том случае, если размер кредита не превышает установленный правительством максимум. Это 1,6 млн рублей — по автокредитам, 450 тыс. рублей — по остальным кредитам и займам и 150 тыс. рублей — по кредитным картам. Важно, что в период каникул заёмщику не только не начисляют пени и штрафы, но и не изымают предмет залога. При этом проценты начисляются. После окончания каникул заёмщик обязан их погасить.

Что будет с ипотекой

В Московском регионе выдан рекордный объём ипотеки. В III квартале 2023 года российские банки в целом предоставили заёмщикам Москвы и Подмосковья ипотечных кредитов на сумму 473,8 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в III кварталах 2022 года и 2021 года. Об этом рассказала эксперт главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Александра Львова.

С 1 января изменятся условия по ипотеке. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Она отметила, что средний размер ипотечного кредита в июле – сентябре 2023 года в Москве снизился на 9% — до 7,3 млн рублей. Сравнение шло с аналогичным периодом прошлого года. В Московской области снижение произошло на 5,9% — до 5,5 млн рублей. При этом в целом по России наблюдается рост сумм примерно на 4% — до 3,9 млн рублей.

— Такая динамика имеет свои причины, и их несколько. Конечно, важным аспектом является специфика Московского региона. Тут повышенная плотность как готового жилья, так и новой застройки. Этот рынок очень чутко отвечает на любые колебания. Даже небольшое общее снижение платёжеспособности по региону сразу приводит к реакции. Люди начинают искать более доступные варианты жилья либо обращаются в банки за кредитами с более длинными сроками. Возникает ситуация, когда потребность в кредитовании увеличивается, а суммы реальных кредитов снижаются, — пояснила Александра Львова.

Сейчас многие участники рынка недвижимости отмечают, что за последний год всё меньше ипотечных заёмщиков стали гасить кредит досрочно. Это связано с совместными программами застройщиков и банков.

— Ранее на рынке была распространена ипотека с "околонулевой" ставкой. По сути, человек платил за квартиру до 30% больше её реальной цены, а эти 30% застройщик перечислял банку в виде комиссии за выпадающие процентные доходы. При такой программе, даже если у вас накопится какой-то излишек денег на досрочное погашение, гораздо выгоднее в случае высоких процентных ставок положить их на депозит, — рассказала Александра Львова.

С 1 января первоначальный взнос вырастет до 30%, а в дальнейшем может появиться единый стандарт ипотечного кредитования. Эти меры вслед за отменой траншевой ипотеки и сокращением льготных программ должны серьёзно повлиять на первичный рынок жилья.

Ипотеку взять станет сложнее. В то же время экономисты считают эту меру оправданной, так как в последние годы наблюдалась слишком большая закредитованность населения. К тому же необходимо сдерживать цены на жильё. Ужесточение ипотечных программ приведёт к снижению спроса на квартиры, а это будет сдерживать рост цен.

Авторы Нина Важдаева