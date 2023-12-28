С 1 января вступают в силу новые нормы перепланировки: Что нужно учитывать жильцам В 2024 году вступают в силу сразу несколько поправок в законы, которые касаются перепланировки. За что теперь можно получить штраф и что нужно учитывать при ремонте и оформлении документов на недвижимость? 27 декабря, 21:41 За незаконную перепланировку грозит штраф. Обложка © Shutterstock

С 1 января возрастает и ответственность за незаконную перепланировку. Согласно ст. 7.21 КоАП, собственников ждёт штраф в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей. Для юридических лиц он составит от 40 до 50 тысяч. Об этом рассказал президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.

— Однако штраф за перепланировку не является самой большой неприятностью. За незаконное изменение планировки квартиры владелец получает от инспектора предписание, согласно которому он обязан узаконить перепланировку или вернуть планировочное решение квартиры в исходное состояние, — пояснил Кирилл Кулаков.

Кроме того, внесены поправки в Жилищный кодекс РФ и Закон о госрегистрации недвижимости. Они касаются оформления перепланировок и переустройства помещений в многоквартирных домах (МКД), а также перевода жилых помещений в категорию нежилых. Поправки вступают в силу с 1 апреля 2024 года.

Так, изменилось понятие "перепланировка". Теперь под ней понимается изменение границ, или площади помещения, или образование новых помещений (в том числе объединение помещений). Таким образом, объединение, к примеру, кухни и смежной комнаты теперь будет считаться перепланировкой.

С 1 апреля станет проще изменить статус помещения с жилого на нежилое. Фото © Shutterstock

— Законом предусмотрена обязанность внести сведения о новых границах перепланированного помещения в ЕГРН и поставить его на кадастровый учёт. По окончании работ собственнику следует направить техплан перепланированного помещения в орган местного самоуправления, согласовавший перепланировку, — рассказал Кирилл Кулаков.

Он отметил также важный момент по переводу помещений из жилого в нежилое. Теперь, если при изменении статуса помещения не производится перепланировка, то документ, подтверждающий принятие решения о переводе, является основанием для внесения изменений о назначении помещения в ЕГРН. Перевод считается оконченным со дня внесения соответствующих изменений. Это важно, поскольку с этого дня меняется налогообложение объекта недвижимости.

Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко обратила внимание на то, что факт перепланировки нужно подтверждать документально. Переустройство помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приёмочной комиссии. Он должен быть утверждён не позднее чем через 30 дней после того, как было подано уведомление о перепланировке.

— Перепланировка помещения в многоквартирном доме считается завершённой со дня внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости или постановки на кадастровый учёт образованных помещений и государственной регистрации права на них, — пояснила Србуи Иващенко.

Авторы Нина Важдаева