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С 1 января вступают в силу новые нормы перепланировки: Что нужно учитывать жильцам

В 2024 году вступают в силу сразу несколько поправок в законы, которые касаются перепланировки. За что теперь можно получить штраф и что нужно учитывать при ремонте и оформлении документов на недвижимость?

27 декабря, 21:41
За незаконную перепланировку грозит штраф. Обложка © Shutterstock

За незаконную перепланировку грозит штраф. Обложка © Shutterstock

С 1 января возрастает и ответственность за незаконную перепланировку. Согласно ст. 7.21 КоАП, собственников ждёт штраф в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей. Для юридических лиц он составит от 40 до 50 тысяч. Об этом рассказал президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.

Однако штраф за перепланировку не является самой большой неприятностью. За незаконное изменение планировки квартиры владелец получает от инспектора предписание, согласно которому он обязан узаконить перепланировку или вернуть планировочное решение квартиры в исходное состояние, пояснил Кирилл Кулаков.

Кроме того, внесены поправки в Жилищный кодекс РФ и Закон о госрегистрации недвижимости. Они касаются оформления перепланировок и переустройства помещений в многоквартирных домах (МКД), а также перевода жилых помещений в категорию нежилых. Поправки вступают в силу с 1 апреля 2024 года.

Так, изменилось понятие "перепланировка". Теперь под ней понимается изменение границ, или площади помещения, или образование новых помещений (в том числе объединение помещений). Таким образом, объединение, к примеру, кухни и смежной комнаты теперь будет считаться перепланировкой.

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С 1 апреля станет проще изменить статус помещения с жилого на нежилое. Фото © Shutterstock

С 1 апреля станет проще изменить статус помещения с жилого на нежилое. Фото © Shutterstock

Законом предусмотрена обязанность внести сведения о новых границах перепланированного помещения в ЕГРН и поставить его на кадастровый учёт. По окончании работ собственнику следует направить техплан перепланированного помещения в орган местного самоуправления, согласовавший перепланировку, рассказал Кирилл Кулаков.

Он отметил также важный момент по переводу помещений из жилого в нежилое. Теперь, если при изменении статуса помещения не производится перепланировка, то документ, подтверждающий принятие решения о переводе, является основанием для внесения изменений о назначении помещения в ЕГРН. Перевод считается оконченным со дня внесения соответствующих изменений. Это важно, поскольку с этого дня меняется налогообложение объекта недвижимости.

Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко обратила внимание на то, что факт перепланировки нужно подтверждать документально. Переустройство помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приёмочной комиссии. Он должен быть утверждён не позднее чем через 30 дней после того, как было подано уведомление о перепланировке.

Перепланировка помещения в многоквартирном доме считается завершённой со дня внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости или постановки на кадастровый учёт образованных помещений и государственной регистрации права на них, — пояснила Србуи Иващенко.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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