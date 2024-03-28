Юрист раскрыл тонкости правил раздела наследства

Рано или поздно детям умерших родителей приходится сталкиваться с такой процедурой, как раздел имущества. К наследству относятся недвижимость, автомобили, деньги, ценные бумаги, вещи, интеллектуальная собственность и другие активы. О тонкостях процесса рассказал юрист Антон Палюлин.

По его словам, Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) чётко определяет, сколько каждому из наследников полагается имущества. Эксперт уточнил, что дети равноправны перед законом, независимо от пола или брака родителей, и получают одинаковые доли наследства, это касается и приёмных. Размер доли каждого наследника зависит от их количества.

"При наличии двоих наследников наследство делится пополам, при наличии троих — на три и т.д. Иногда возникает ситуация, когда остаётся "неделимое имущество", например квартира. В этом случае один из претендентов получает объект наследования, но обязан выплатить компенсацию остальным наследникам", — объяснил юрист в интервью с RuNews24.

Также существуют случаи, когда один из наследников может получить большую долю. Это происходит, если кто-то отказался от наследства, признан недееспособным или если было составлено завещание, добавил специалист. В последнем варианте сохраняется обязательная доля для несовершеннолетних наследников, как если бы они наследовали по закону, а не по завещанию, заключил юрист.