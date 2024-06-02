Не дарят здоровье, а его отнимают: 7 вредных сочетаний продуктов, которые вы едите каждый день

Здоровое питание — это не только выбор качественных продуктов, но и умение правильно их сочетать. Мало кто задумывается, что привычные комбинации могут оказаться не только бесполезными, но и вредными для здоровья. Рассказываем о семи популярных продуктовых дуэтах, которые вы, возможно, употребляете ежедневно, не подозревая об их вреде.

1. Чай и молоко

Как не смешивать еду: 7 вредных сочетаний продуктов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Чай богат антиоксидантами, которые защищают клетки нашего организма от повреждений. Однако добавление молока в напиток нейтрализует эти полезные вещества. Белки, содержащиеся в молоке, связываются с антиоксидантами и превращают чай в практически бесполезный напиток. Вместо этого лучше попробуйте пить чай без добавления или замените животное молоко растительным, которое не влияет на антиоксиданты.

2. Мясо и красное вино

Красное вино содержит дубильные вещества, которые препятствуют усвоению железа из мяса. Железо необходимо для поддержания высокого уровня гемоглобина и качественного состава крови. Если вы планируете ужин с мясом, лучше выбрать белое вино, которое не влияет на усвоение железа, или пить красное вино отдельно.

3. Сыр и мясо

Эти продукты нельзя есть вместе: 7 опасных комбинаций. Фото © Freepik / KamranAydinov

Сыр богат фосфором, который мешает усвоению цинка из мяса. Цинк важен для иммунной системы и многих метаболических процессов. Сметана в мясных блюдах оказывает аналогичный эффект. Лучше попробуйте разделить приём этих продуктов, например, есть сыр в качестве закуски, а мясо — как основное блюдо.

4. Макароны или картофель с мясом

Сочетание белков и углеводов затрудняет пищеварение и может вызвать брожение в кишечнике. Это приводит к вздутию живота и дискомфорту. Лучше комбинируйте мясо с овощами, а макароны или картофель — с лёгкими салатами.

5. Томаты и картофель

7 неожиданных продуктов, которые нельзя есть вместе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / siripong panasonthi

Крахмалосодержащие продукты, такие как картофель, не сочетаются с помидорами. Их совместное употребление приводит к тяжести и несварению. Чтобы такого не происходило, не забывайте отказаться от помидоров и салатов с ними, когда главное блюдо — картофель или другие крахмалосодержащие овощи.

6. Фрукты после приёма пищи

Фрукты перевариваются гораздо быстрее, чем другие продукты. Когда они встречают препятствие в виде пищи, перевариваемой медленнее, то начинают бродить, вызывая вздутие живота и дискомфорт. Ешьте фрукты за полчаса до основного приёма пищи или через два часа после.

7. Огурцы и помидоры

7 продуктов, которые никогда нельзя есть вместе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chatham172

Огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Вместе они могут вызывать брожение и вздутие живота. Кроме того, фермент аксорбатоксидаза в огурцах разрушает витамин С в помидорах. Попробуйте разделять употребление этих овощей, добавляя их в разные блюда.