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31 мая, 15:49

Названа безопасная норма употребления красного мяса

Диетолог Стародубова: Красное мясо не стоит есть чаще двух раз в неделю

Диетолог раскрыла, как часто можно есть красное мясо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Kalinovskiy

Диетолог раскрыла, как часто можно есть красное мясо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Kalinovskiy

Здоровому человеку требуется регулярно есть красное мясо, так как в нём содержатся полноценный по аминокислотному составу белок, гемовое железо и витамины группы В. Однако частое употребление этого продукта может вызвать проблемы со здоровьем, рассказала главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с "Москвой 24".

"Безопасным в настоящее время считается умеренное потребление красного мяса. В среднем до двух раз в неделю небольшими порциями, 100–150 граммов. Это касается здоровых людей. При хронических проблемах со здоровьем стоит придерживаться рекомендаций, данных врачом", отметила диетолог.

По словам врача, современные исследования показывают, что чрезмерное употребление красного мяса повышает риск развития хронических неинфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ряда видов рака, в частности колоректального, рака желудка, молочной железы, лёгких. Основную опасность несут колбасы, сосиски, копчёности и другие виды переработанного мяса. Кроме того, в этих продуктах много соли и жиров, которые вызывают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Даже здоровому человеку, выбирая мясо, следует отдать предпочтение сортам с низким содержанием жира. К ним относятся постная говядина и телятина, а также мясо молодого ягнёнка. Но и в этом случае перед приготовлением рекомендуется удалить видимый жир", отмечает эксперт.

Не стоит забывать и про способы приготовления. Жарить мясо нежелательно, а вот тушить или готовить на пару можно, так вырабатывается меньше канцерогенов, заключила Стародубова.

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Ранее Life.ru рассказывал про продукты, которые по питательности можно сравнить с мясом. В рацион можно добавить грибы, баклажаны, бобовые, цветную капусту и сою.

Николай Рюмин
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