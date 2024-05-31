Названа безопасная норма употребления красного мяса

Здоровому человеку требуется регулярно есть красное мясо, так как в нём содержатся полноценный по аминокислотному составу белок, гемовое железо и витамины группы В. Однако частое употребление этого продукта может вызвать проблемы со здоровьем, рассказала главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с "Москвой 24".

"Безопасным в настоящее время считается умеренное потребление красного мяса. В среднем до двух раз в неделю небольшими порциями, 100–150 граммов. Это касается здоровых людей. При хронических проблемах со здоровьем стоит придерживаться рекомендаций, данных врачом", — отметила диетолог.

По словам врача, современные исследования показывают, что чрезмерное употребление красного мяса повышает риск развития хронических неинфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ряда видов рака, в частности колоректального, рака желудка, молочной железы, лёгких. Основную опасность несут колбасы, сосиски, копчёности и другие виды переработанного мяса. Кроме того, в этих продуктах много соли и жиров, которые вызывают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Даже здоровому человеку, выбирая мясо, следует отдать предпочтение сортам с низким содержанием жира. К ним относятся постная говядина и телятина, а также мясо молодого ягнёнка. Но и в этом случае перед приготовлением рекомендуется удалить видимый жир", — отмечает эксперт.

Не стоит забывать и про способы приготовления. Жарить мясо нежелательно, а вот тушить или готовить на пару можно, так вырабатывается меньше канцерогенов, заключила Стародубова.