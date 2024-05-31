Диетолог рассказала, правда ли, что мясо на прилавках напичкано антибиотиками

Многие люди ошибочно считают, что в мясе, которое мы едим на ежедневной основе, содержатся антибиотики. Правда ли это и зачем вообще используют антибиотики на производствах, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

"Согласно законодательным нормам, антибиотиков в мясе содержаться не должно. Если такое происходит, то это грубое нарушение, за которое штрафуют", — подчеркнула эксперт в разговоре с РИА "ФедералПресс".

На производствах антибиотики используют для лечения скота, для предотвращения эпидемий во всём стаде, однако перед отправкой на убой препарат отменяют, чтобы организм животного успел очиститься. Крупные предприятия чётко следят за дозировками препаратов, отметила Макиша. По словам эксперта, с осторожностью нужно относиться к малым хозяйствам: там шанс ошибки гораздо выше, хоть и все производители должны иметь соответствующие сертификаты.

"Больше содержанием антибиотиков людей пугают, нежели действительно находят их в мясе", — заключила специалист.