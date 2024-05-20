Похожа на говядину: Бобрятина оказалась кладезем белка, из неё получатся отличные котлеты

Мясо бобра отличается низкой калорийностью и высоким содержанием белка, из него можно приготовить, например, отличные котлеты. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Для нас бобёр является экзотикой. Тем не менее, так как само животное питается растительной пищей, оно не накапливает такое количество жира, не содержит много мочевины. Мясо бобра считается диетическим, и белка там гораздо больше — 24 грамма на 100 граммов, и низкокалорийное", — пояснила она в эфире радио "Говорит Москва".

Что касается вкуса, то одним оно напоминает говядину, другим — индюшатину, а третьим — свинину. Эксперт обратила внимание, что бобрятина несочная, поэтому готовить её следует, например, с овощами. Лучше всего мясо бобра использовать для приготовления котлет или тефтелей.

Причём покупать такое мясо стоит только в проверенных местах, где есть санитарный контроль и все необходимые сопроводительные бумаги. В противном случае потребитель рискует заразиться трихинеллёзом — паразитарным заболеванием, крайне распространённым среди диких животных.

"Всё будет зависеть, конечно, от того, в каких условиях этот бобёр рос. Если просто где-то там, в реке, то нет никакой гарантии, что он не заражён. Если очень хорошо термически не обработать, скажем, сделать шашлык, засолить или даже заморозить, то личинки не погибают", — предупредила врач.

По словам диетолога, личинки трихинеллёза могут долгое время сохраняться, после чего перейти к человеку. Уже в организме у любителя экзотики паразит вызывает воспаление, аллергию, боль в мышцах и повышение температуры.