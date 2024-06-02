Родителям раскрыли лайфхак, как приучить ребёнка к здоровому питанию

По данным Минздрава, каждый пятый ребёнок в России страдает от избыточной массы тела, а каждый пятнадцатый — от ожирения. Причина этому во многих случаях — неправильное питание. Как приучить детей к полезной пище рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

"К сожалению, в подавляющем большинстве это вызвано не чем иным, как поведением родителей. Все вкусовые привычки закладываются у человека с детства. Домашняя еда должна быть разнообразной и полезной, обязанность родителя — приучить ребёнка к овощам, фруктам, мясу, рыбе", — отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, часто родители кормят детей тем, что они не отказываются есть. Это приводит к однообразному рациону. Так, ребёнок может на постоянной основе питаться одним блюдом, что негативно влияет на здоровье.

"Неразнообразный рацион приводит к тому, что в молодой организм не поступают важные микро- и макроэлементы, витамины, которые нужны для роста ребёнка. Именно такими пищевыми привычками, кстати, объясняется нежелание многих детей обедать в школьных столовых. Дело не в том, что там невкусно готовят, — просто ребёнок не привык к рыбе, печени, тушёным овощам", — подчеркнул специалист.

Быстров добавил, что приучать ребёнка к здоровому питанию нужно в том числе через приготовление блюд, например в игровой форме. Также можно рассказать малышу, на что следует обращать внимание при выборе продовольственных товаров и как читать этикетки.