"Может пойти кровь": Врач озвучил признаки теплового удара у детей

В условиях необычной для июня жары детям грозит тепловой удар даже при полном отсутствии солнца: они больше, чем взрослые, подвержены воздействию внешних факторов. Что делать в случае ухудшения самочувствия, интернет-изданию Regions рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.

"Важно уловить первые признаки недомогания. Например, у маленьких детей может пойти кровь из носа, они начинают часто зевать, становятся раздражительными", — объяснил специалист.

Первыми сигналами теплового или солнечного удара являются вялость и головная боль, снижение физической активности. Если на этом этапе не принять меры, появится тошнота. А уж если дошло до появления галлюцинаций, спутанности сознания и бреда, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, подчеркнул Асанов.

Он посоветовал при перегреве положить ребёнка в тень и ослабить тугой воротник и манжеты. Голову при этом нужно повернуть набок и наложить прохладный компресс на область лба, затылка и шеи.

"Компресс не должен быть ледяным, также нельзя пить ледяную воду. Это ведёт к спазмированию сосудов, что ещё больше угнетает состояние. При обмороке используют нашатырный спирт. Если принятые меры не улучшили состояние пациента, необходимо вызвать скорую помощь", — заключил терапевт.